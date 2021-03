Hyundai Staria is een ruim ruimteschip - Autoblog.nl

Tussen al het cross-overgeweld toont Hyundai de eerste beelden van een nieuwe MPV. Ja, dat lees je goed, een MPV.

Vandaag de dag wil iedereen (en zijn buurman) een stoere cross-over. De tijd van lelijke doch ruime no-nonsense MPV’s lijkt dus achter ons te liggen. Toch ziet Hyundai er nog wel brood in, want ze presenteren de Staria. Dit is een MPV die er duidelijk op gebouwd is de binnenruimte te maximaliseren.

De naam Staria is een combinatie van ‘star’ en ‘ría’. Dat zegt je waarschijnlijk niet zoveel als je de betekenis van ría niet kent. Als je de betekenis wel kent, dan… waarschijnlijk nog steeds niet. Een ‘ría’ is namelijk een rivierdal dat gevormd wordt door overstroming. En ja dat is gewoon een Nederlands woord. Als je dat woord nog niet kende: schaam je!

Genoeg over de naam, laten we het over de carrosserievorm hebben. In de basis is de vorm van de Hyundai Staria redelijk herkenbaar. Deze doet denken aan personenbusjes als de Renault Kangoo en de Ford Tourneo Connect. Alhoewel deze wellicht wat groter is. Het is in ieder geval een bekend concept, maar Hyundai giet er een futuristische sausje over. Dat doen ze onder meer met een bijzondere indeling van de verlichting en ramen die bijna doorlopen tot aan de wielkasten. De Koreanen vergelijken het zelf met een ruimteschip.

Het is altijd de vraag wat ervan overblijft in een productiemodel, maar de 45 Concept werd ook bijna ongewijzigd in productie genomen. Het zou dus goed kunnen dan Hyundai geen al te grote veranderingen meer door gaat voeren. De versie die je hier afgebeeld ziet is overigens de Staria Premium. Helemaal no-nonsense is de Staria dus niet. Er komt echter ook een kalere variant.

Het is nog niet bekend op welke markten Hyundai de Staria wil introduceren. Het is nog maar de vraag of de auto ooit naar Europa gaat komen. Gezien de huidige markt is het niet heel waarschijnlijk, maar je weet het nooit.