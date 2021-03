Lamborghini viert feest: Countach mag 50 kaarsjes uitblazen - Autoblog.nl

Vandaag 50 jaar geleden zag de Lamborghini Countach voor het eerst het levenslicht.

Die futuristische wigvorm, extreme scissor-deuren, geweldige vijfliter-V12 net voor de achteras. De Lamborghini Countach is een van de bekendste Italiaanse supercars op aarde. En vandaag is de prachtige Italiaan vijftig jaar oud. Daarom viert Lamborghini feest en delen ze foto’s en een opvallend verhaal van die allereerste Countach.

Lamborghini toonde een eerste, gele prototype van de Countach bij de Autosalon van Genève van 1971. Toen heette de Countach nog de LP 500. De onthulling was volgens Lamborghini zó succesvol, dat het zich daarna moest haastten om er een productiemodel van te maken. De Countach werd gepresenteerd als een opvolger voor de Miura, die bij de onthulling al vijf jaar in productie was.

Het concept van de Countach kende veel verschillen ten opzichte van het uiteindelijke productiemodel. Neem de motor; ze hadden allebei een V12, al was die van het concept een liter groter. Grote verschil ten opzichte van de Miura is dat deze bij de Countach in de lengte geplaatst is, in plaats van dwars. De concept-Countach had daarnaast een platformframe, in plaats van de tubular variant van de productie-Countach. Ook had het conceptmodel haaikieuw-achtige luchtinlaten en ‘geavanceerde elektronische instrumenten’ in het interieur. Het productiemodel kreeg een vierliter-V12 vanwege de betrouwbaarheid, welke in 1982 werd vergroot naar 4,8 liter. Drie jaar later werd dit zelfs 5,2 liter.

Oorsprong van de 50 jaar oude Countach-naam

In het bericht maakt Lamborghini ook een interessante claim over de naam van de Countach. Voor presentatie verstopte Lamborghini de auto namelijk in een boerderijschuur rond Turijn. Hier ‘vond’ een boer de auto, die enthousiast het woord Countach riep. Dat is Piëmontees voor ‘wow’, of zo. Toen de ontwerper Marcello Gandini dit hoorde, vond hij het een mooie naam en overtuigde hij Ferruccio Lamborghini om deze naam te gebruiken. Het is een mooi verhaal, al vertelde Gandini zelf eerder iets anders.

Productie van de Countach eindigde uiteindelijk in 1990. Toen had Lamborghini 1999 Countache’s (?) gemaakt. De auto zorgde ervoor dat de financiële problemen voor Lamborghini verdwenen en het bedrijf nog tot op de dag van vandaag overeind kan staan. Lamborghini – en eigenlijk de hele wereld – heeft dus veel te danken aan de Countach.