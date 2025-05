Ford Focus MK4 2018 – heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Ford Focus MK4 2018-heden.

Deze keer in ons occasionaankoopadvies de Ford Focus MK4 2018 – heden. Een iconische naam die op het punt staat om te verdwijnen. In de herfst van 2025 zal de laatste van de band rollen.

De Ford Focus was de opvolger van de legendarische en tegelijkertijd enigszins belegen geworden Ford Escort in 1998 moest opvolgen. We zijn inmiddels al weer vier generaties verder en voorlopig wordt deze vierde generatie of Mark 4 de laatste.

In 1998 kwam dus de volledig nieuwe Focus op de markt. De ontwerpers van Ford waren helemaal uit hun dak gegaan voor het ontwerp. De auto was veel gewaagder dan de wel erg degelijke Golf IV of ietwat bedaagde Opel Astra. Dit geldt overigens voornamelijk voor de drie- en vijfdeurs hatchback, de stationwagon en sedan waren iets behoudender vormgegeven in verband met de behoudender doelgroep. Maar alle Focussen waren voorzien van een strak onderstel met onafhankelijke achterwielophanging, gunstige prijsstelling en prima ruimteaanbod.

Vandaag dus de vierde generatie van de Focus. Die kwam tot ons in 2018. Ford legde ditmaal meer de nadruk op de uitvoeringen. Er is een superluxe versie (Vignale), offroad-achtige versie (Active) en een sportieve variant (ST-Line). De uitrusting en aankleding is anders en de auto’s zien er ook afwijkend uit, maar technisch zijn ze gewoon gelijk.

Motorisch borduurt de Focus verder op de derde generatie. De 1.0 Ecoboost met 100 en 125 pk trapt het aanbod met driepitters af. Vanaf 2020 ook in hybride configuratie. Er is tot de facelift ook een 1.5 EcoBoost. Voor de facelift nog drie diesels in het aanbod. Na de facelift in 2022 blijft daar nog 1 diesel van over. Aan de sportieve top staat deze generatie de Focus ST met een 2.3 viercilinder met 280 pk. De Focus RS is in de vierde generatie helaas niet meer van de partij.

Die facelift in 2022 moest ervoor zorgen dat de Focus MK 4 nog even mee kon. Maar goed, even los van die techniek: een Ford Focus van na de facelift herkennen is niet heel moeilijk. Hij heeft een verhoogde motorkap, een grotere grille waarbij in het midden een blauw Ford-ovaal is geplaatst en slankere LED-koplampen met geïntegreerde mistverlichting. Standaard levert Ford LED-koplampen met Automatic High Beam Control en Manoeuvring Light dat op lage snelheid voor een bredere lichtstraal zorgt. De optionele Dynamic Matrix LED-koplampen maken gebruik van een camera om de lichtpatronen en lichtsterkte aan te passen aan de weers- en wegomstandigheden, of andere weggebruikers.

Ook de LED-achterlichten hebben een nieuw design met een donker middendeel en een opvallend lichtpatroon. Ford heeft verder de bumpers aangepast. Er zijn in totaal vijf nieuwe velgdesigns. Bovendien is er een nieuwe carrosseriekleur: Mean Green. Die kleur is alleen voorbehouden aan de Focus ST.

En in het interieur? Wat is daar aangepast? Kijk om te beginnen even naar het centrale deel van de middenconsole. Deze heeft flink minder fysieke bedieningsknoppen. Vanaf de uitvoering Titanium krijg je ook een extra breed beeldscherm. Elke uitvoering is tot slot voorzien van nieuwe bekledingen en afwerkingsdetails.

Ford levert de Focus als vijfdeurs hatchback en als Wagon. De instelbare laadvloer van de bagageruimte heeft nu een centraal scharnierpunt, waardoor deze is op te klappen in een hoek van negentig graden om de bagageruimte te verdelen in twee afzonderlijke compartimenten. Ook nieuw is de ‘natte zone’ met een gecoat, eenvoudig te reinigen oppervlak, in de ruimte onder de laadvloer. Handig voor het opbergen van natte kleding of modderige schoenen.

We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Ford Focus MK4 2018 – heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Ford Focus MK4 2018 – heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor aankoop even door de lijst met Ford Focus MK4 2018 – heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De vierde generatie Ford Focus is er alleen als vijfdeurs hatchack of station. Geen driedeurs meer dus. Er is ook een Active te vinden. Die heeft niet alleen herkenbaar “stoer” zwart kunststof rondom de spatborden, maar staat ook een centimeter hoger op zijn poten.

Kijk even naar het brandstofklepje en de motorkap. Die willen nog wel eens niet helemaal in lijn zitten met de rest van het plaatwerk. Dat betekent niet meteen een schadeauto, maar is wel minder mooi natuurlijk.

Als je de mogelijkheid hebt bekijk de auto dan even aan de onderkant. De originele uitlaten hebben veel te lijden in ons zoutstrooiend klimaat. Ook roest aan de voorwielophanging en roest op de naden tussen bodemdelen komen we al tegen bij deze nog relatief jonge occasion. Vooral dat laatste is wel iets om goed op te letten bij aanschaf van een Ford Focus occasion van de vierde generatie.

Nog even de voorruitverwarming. Een typisch dingetje dat ik vooral ken van Ford. Superhandig natuurlijk, een snel opgewarmde voorruit, nooit meer krabben? Maar die draadjes in de voorruit. Niet iedereen kan er aan wennen lezen we online terug. Kijk zelf wat je er van vindt.

Kijk even goed om je heen in het interieur. We komen opmerkingen tegen over hard plastic in het interieur, zijpanelen en dashboard. Gevoelig voor krassen, dus een nadere inspectie is wel verstandig. Je wil beschadigingen voor aankoop gezien hebben, dan weet je ook of je er mee kunt leven of niet.

De wielbasis van de Focus is 2,7 meter en dat zorgt voor zeeën aan ruimte ook voor de achterpassagiers. Kijk je naar de Wagon dan is de ruimte helemaal reuze en kun je lekker doorladen, ook met een groot gezin.

Onderstel

Het sterke punt van de Ford Focus. De auto staat bekend om het rijplezier dat ie biedt. Alle modellen. De ST-Line ziet er niet alleen wat sportiever uit, maar heeft ook plattere banden, staat iets dichter bij het asfalt en de vering en demping zijn ook daadwerkelijk anders afgesteld. Niet alleen maar uiterlijke opsmuk dus zoals bij veel andere merken die met een ST-Line achtige uitvoering komen.

Een adaptief onderstel (CCD) is een optie. Verder heeft de ST heeft een elektronisch geregeld hydraulisch eLSD-sperdifferentieel.

Aandrijflijn

Standaard is de Focus voorzien van een handgeschakelde zesbak. Na bijbetaling is er ook een automaat mogelijk. Afhankelijk van de gekozen motor een zestraps, zeven- of achttraps automaat die je met een draaiknop op de middenconsole bedient.

Check die automaten wel even op soepel schakelen. Zo geeft Ford zelf geen olieverversingsinterval op voor de achtraps automaat. Gaat de bak alle versnellingen zonder haperen door is er waarschijnlijk niet veel aan de hand, maar de olie verversen is een goedkoper klusje dan je automaat reviseren.

Let even op met die automaat. We lezen klachten terug over een brom op vaste snelheden bij de 1.5 EcoBoost in combinatie met de automaat. Ook vibraties worden vermeld met lage toerentallen bij de automaten. Probeer het uit, niet echt iets aan te doen.

Die handbak schakelt lekker snel door. Voor je het weet zit je al hoog in de versnellingen. Zou iets langere overbrengingen kunnen hebben, maar goed alles voor het verbruik en de CO2 natuurlijik. Daar is de EcoBoost motor voor bedacht.

Elektronica

Ford heeft zijn Ford Sync infotainment systeem. Daar zijn in het verleden de nodige klachten over geweest. In “onze” Focus occasion zit het Ford Sync 3 systeem dat kennelijk vrij probleemloos functioneert. Tenminste wij komen er weinig opmerkingen over tegen. Na de facelift een groter scherm en Sync 4. Ook hierover geen opmerkingen, maar wil je een groter scherm ga dan voor een exemplaar van na de facelift. Maar goed, je kent ons adagium. Koppel je eigen telefoon aan het systeem tijdens je testrit zodat je vooraf weet of jouw Ford Focus occasion ook foutloos praat met jouw telefoon. En of er Apple Carplay en Android Auto in zit.

We komen online tegen dat het dashboard af en toe opeens niet meer werkt. De auto wil dan ook niet starten. Het is een storing die in de zekeringskast zit. Daar moeten wat contactjes schoongemaakt en met contactspray worden bewerkt en alles zou weer moeten werken.

Motoren

Motorisch dan. De instappers zijn een 100, 125 en een 155 pk EcoBoost driecilinder. Die hebben altijd cilinderuitschakeling. Tussen de 1.250 en 4.500 toeren kan de motor zelf bepalen of twee of drie cilinders voldoende zijn.

Wij vinden de 100 pk versie wel wat ondermaats voor de auto en veel van de kopers kennelijk ook. De 125 pk versie is de meest gewilde en meest verkochte versie van de 1.0 EcoBoost. Klinkt wel een beetje anders hè zo’n driecilinder, al zijn we er inmiddels wel een beetje aan gewend met al die gedownsizede motoren in de markt tegenwoordig.

Geen in vloeistof draaiende distributieriemen meer. De motoren van de 4e generatie hebben een distributieketting of een gewone riem . Vooralsnog zijn daar weinig opmerkingen over te vinden online. Wij zijn sowieso niet voor die door de olie lopende riemen, geeft veel problemen ook bij andere merken, denk maar aan de PureTech motoren van Stellantis.

De oliepomp wordt nog wel altijd aangedreven door een riem. Die moet (net als een distributieriem) tijdig worden vervangen om problemen te voorkomen. Check of je in de onderhoudshistorie terug kunt vinden of dit netjes is gebeurd.

Dan nog een dingetje voor de 1.5 EcoBoost van voor de facelift. Een lekkende waterpomp is een issue wat vaker voorkomt bij deze motorisering.

Bij de 1.5 diesel komen we twee grote opmerkingen tegen. Mocht er bij de 1.5 diesel een motor-lampje gaan branden en houdt de motor in, dan is er meestal sprake van een lekkage in de vloeistof gekoelde intercooler. Beetje vloeistof erbij en gauw naar de garage om het euvel te verhelpen.

Een ander issue dat we tegenkomen met de 1.5 diesel is een rammelend geluid aan de kant van de distributie. Dat is het geluid van een uitgerekte korte nokkenas-ketting. Leg je oor dus goed te luisteren als je gaat proefrijden met een diesel Ford Focus occasion met 1.5 motor. Dit duidt op slecht of te laat onderhoud en gaat in de papieren lopen als je door blijft rijden. Kortom laat de occasion dan maar staan, want wie weet wat er nog meer aan onderhoud is overgeslagen.

Ook verstopte roetfilters, verhoogd olieverbruik en turboslijtage is iets wat we nog wel eens tegenkomen bij de diesels van de Ford Focus MK4.

Benzine

1.0 EcoBoost driecilinder 100 pk

1.0 EcoBoost driecilinder 125 pk (tot 2022)

1.0 EcoBoost mHEV 125 pk (vanaf 2020)

1.0 EcoBoost mHEV 155 pk (vanaf 2020)

1.5 EcoBoost driecilinder 150 pk (tot 2022)

1.5 EcoBoost driecilinder 182 pk (tot 2022)

2.3 EcoBoost ST-3 viercilinder 280 pk (vanaf 2019)

Diesel

1.5 EcoBlue 95 pk (tot 2022)

1.5 EcoBlue 120 pk

2.0 EcoBlue 150 pk (tot 2022)

Aanbod Ford Focus MK4 2018 – heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Ford Focus MK4 2018 – heden is er in grote getalen te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 1.280 exemplaren van de Ford Focus MK4 2018 – heden op Marktplaats.nl te vinden. Tweederde daarvan is een Wagon en maar 55 stuks hebben een dieselmotor.

Het aanbod begint bij een hatchback uit 2018 met 221 duizend kilometer op de teller. Onder de kan de 1.0 EcoBoost motor met 100 pk. De prijs? 5.950 euro. Het duurste exemplaar is een hagelnieuwe Ford Focus 2.3 EcoBoost ST-X Edition. Maar liefst 281 pk en een prijs van 63.900 euro.

Voor het totale aanbod van Ford Focus MK4 2018 – heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een (zeldzame) Ford Focus Wagon ST-3 uit 2019. Onder de kap de 2.3 EcoBoost motor met 280 pk. Deze occasion mochten we lenen bij Ford Broekhuis in De Bilt.