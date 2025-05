Breek: Apple CarPlay Ultra is hier

Apple heeft bekendgemaakt welke auto als eerste CarPlay Ultra krijgt en wat je kunt verwachten.

Nee, in je doorsnee Toyota of Hyundai hoef je het voorlopig niet te verwachten. Aston Martin debuteert met Apple CarPlay Ultra. De nieuwe generatie CarPlay waar we al een tijdje op wachten.

De nieuwe generatie is straks te gebruiken in de DBX, Vantage, DB12 en de Vanquish. Waar de klassieke CarPlay beperkt bleef tot het infotainmentscherm, breidt Ultra zich nu uit over het volledige digitale dashboard én het centrale display voor de bestuurder.

Navigatie, widgets, media. Alles is volledig geïntegreerd in het Aston Martin-interieur en te personaliseren. Je kunt kiezen van aangepaste snelheidsmeters tot gepersonaliseerde thema’s. En dat alles met de eenvoudige bediening die je van een bedrijf als Apple mag verwachten.

Het is de verwachting dat Apple CarPlay Ultra niet uniform werkt met de andere merken in de toekomst. Dat wil zeggen: verwacht een persoonlijke ervaring per merk. Nu is het nog zo dat Apple CarPlay er op iedere auto er hetzelfde uitziet. Met Ultra is dat anders.

Personalisatie

Aston Martin heeft zich samen met de ontwikkelaars van Apple gericht op een unieke merkbeleving. Dat betekent op maat gemaakte visuals en thema’s die aansluiten op het merk Aston Martin.

Apple CarPlay Ultra neemt de hele auto over. Waar de huidige generatie is beperkt tot navigatie en media, gaat Ultra een stap verder. Klimaatregeling, maar ook in de instellingen van de auto kunnen ingesteld worden binnen de omgeving van CarPlay. De bediening werkt via het touchscreen, fysieke knoppen of Siri. Je kunt iPhone-widgets toevoegen aan beide schermen. Of je nu de kaart groot in beeld wilt of een Spotify-widget naast je toerenteller. Dat is aan jou.

Een gloednieuwe Aston Martin komt standaard met Apple CarPlay Ultra, mits je in Noord-Amerika woont. Het systeem is verkrijgbaar op nieuwe auto’s in de Verenigde Staten en Canada. Bestaande modellen met het nieuwste infotainmentsysteem krijgen binnen enkele weken een update via de dealer. Wereldwijde uitrol volgt binnen 12 maanden. CarPlay Ultra vereist minimaal een iPhone 12 of nieuwer met iOS 18.54 of hoger.