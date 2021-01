Ford garantie termijn heel eventjes flink uitgebreid - Autoblog.nl

Je krijgt tijdelijk meer garantie op een Ford. Je moet snel zijn, maar dan kun je heel erg lang genieten van extra peace of mind.

Er is ooit een tijd geweest dat garantie op een auto buitengewoon kort was. Geloof het of niet, maar jarenlang was 1 jaar de standaard. Daarna waren alle kosten gewoon voor de consument als er iets mis ging.

Garantie

De garantie van één jaar gold voornamelijk voor Europese merken. De Japanners en Zuid-Koreanen boden veelal 3 jaar aan. De EU vond de 12 maanden die je kreeg van de Europese merken wel erg magertjes. Sinds een tijdje is twee jaar de minimale garantie op een auto. Het gaat dat uiteraard om fabricagefouten waar de fabrikant schuld aan heeft.

Tegenwoordig zien we dat merken de garantietermijn gebruiken als USP en deze graag verlengen. Kia heeft naam en faam gemaakt met de zeven jaar durende garantie. Natuurlijk zitten er wel wat haken en ogen aan, maar als je zit opgescheept met defecte zuigerveren of versleten transmissies sta je in elk geval niet in de kou na een paar jaar.

Verlengd

Audi Nederland heeft de garantie verlengd tot 4 jaar en Suzuki tot maar liefst 6 jaar. De laatste fabrikant die de garantie op positieve wijze aanpast is Ford. Alle Fords hebben nu namelijk maar liefst 5 jaar garantie. Dan moet je niet al te veel kilometers maken overigens, want de garantie is slechts geldig voor 100.000 km. Daarin staat Ford overigens niet alleen. In veel gevallen is de garantie bij andere merken tot maximaal een ton.

Ford garantie bedrijfswagens

Die 5 jaar garantie op een nieuwe Ford geldt overigens alleen voor personenauto’s. Voor Ford bedrijfswagens geldt een maximum van vier jaar en 100.000 km. Over de gereden afstand gesproken, je kunt de garantie eenvoudig uitbreiden. Volgens Ford kun je voor een geringe prijs het maximum kilometers verhogen naar 200.000 km.

Tijdelijke Ford Garantie van vijf jaar

Bij een Fiesta kost het slechts 60 euro en bij een Focus 100 euro. Dat klinkt allemaal geweldig, nietwaar? Zit er dan ook nog een addertje onder het gras? Niet direct, behalve dan dat je er wel snel bij moet zijn. De verlengde garantie is namelijk een actie om nieuwe auto’s te verkopen. Het geldt namelijk heel eventjes tot 31 maart 2021. Daarna heb je de Ford Basisgarantie van de verplichte 24 maanden.

Meer lezen? Zo lang bieden merken garantie op hun auto’s!