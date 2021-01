Roetfilter verplicht voor APK. Eindelijk. - Autoblog.nl

De controle op het roetfilter wordt verplicht, binnenkort. Vanaf 2022 wordt de controle van de werking van een roetfilter gecontroleerd op je oude diesel.

Het roetfilter is inmiddels alweer een tijdje onder ons. De naam beschrijft precies wat het ding doet: het is een filter dat roetdeeltjes opvangt. Heel erg handig, want die deeltjes zijn erg slecht voor de volksgezondheid. Volgens medisch expert @jaapiyo is diesel alsnog MOORD, maar met zo’n filter is het nog veel erger gesteld.

Roetfilter verplicht

Nu heeft zo’n ook filter ook nadelen. Het is een extra onderdeel dat kapot kan gaan. Ook ‘slikt’ het wat vermogen weg omdat de luchtflow niet optimaal is. Daarbij is het verbruik erdoor ook nog eens hoger. Roetdeeltjes zijn erger dan CO2, dus de tradeoff is te begrijpen. Veel fabrikanten monteerden een dergelijk filter al geruime tijd. Echter, op alle auto’s vanaf 2011 (zoals op onze 325d duurtester) zijn roetfilters verplicht.

Verwijderen verboden

Sinds 2017 is het overigens al verboden om het roetfilter te verwijderen of deze onklaar te maken. De grote uitdaging was dat het nogal lastig aan te tonen was. Zo kun je de behuizing laten zitten, maar de onderdelen in het filter verwijderen bijvoorbeeld. Dat is vanaf 1 juli 2022 niet meer mogelijk, dan is een werkend roetfilter verplicht. Dan wordt de APK controle uitgebreid met een deeltjesteller, ofwel een fijnstofmeter. Als je je roetfilter hebt verwijderd en de auto teveel fijnstof uitstoot, komt de auto dus niet meer door de APK.

125.000 auto’s

Volgens schattingen rijden er op dit moment zo’n 100.000 tot 125.000 auto’s rond waarbij het roetfilter is verwijderd of niet naar behoren functioneert. De hoeveelheid fijnstof die dan wordt uitgestoten is hoger dan toegestaan. Omdat een roetfilter verplicht is vanaf juli 2022, zullen die eigenaren er weer eentje moeten monteren of repareren.

Heel officieel is het nog een wetsvoorstel. De Tweede Kamer moet nog even goedkeuring ervoor geven. De RAI Verenging hoopt dat het kabinet nog voor het verkiezingsreces in maart een klap geeft op het voorstel.