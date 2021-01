Suzuki verlengt zichzelf naar plek twee in de garantie 'top vijf' - Autoblog.nl

Het klinkt als iets kleins, maar de verdubbeling van de garantie van Suzuki zorgt voor een goede plek in de categorie ‘wie heeft de langste’. Wij zetten de automerken en hun garantie even op een rijtje.

Bij het kopen van een nieuwe auto is de garantie die je krijgt een lekker gevoel. Met kleine lettertjes in acht nemende kun je jezelf daarmee een hoop ongein besparen. Automerken bieden altijd meerdere jaren garantie waar je dankbaar gebruik van moet maken.

Verkoopgarantie

Garantie op garantie dus, maar automerken gebruiken het nu zelfs als manier om zich te onderscheiden. De nummer één van deze lijst bijvoorbeeld, je kunt waarschijnlijk al raden welke het is. Suzuki kondigde namelijk aan dat ze hun garantie gaan verdubbelen. Zo verwerven zij ook ineens een status waarin zij bijna kunnen zeggen dat ze koning garantie zijn. Wij zetten even voor je op een rij bij welke merken je het langst gebakken zit. Let wel: we pakken de standaardgarantie die bij elke auto geleverd wordt.

2-3 jaar: bijna alles

Goed nieuws: er wordt momenteel in Nederland niks verkocht met één jaar garantie. Dat mag namelijk niet van de EU: alle automerken moeten minstens twee jaar garantie aanbieden. Omdat het uiterste minimum voor sommigen goed genoeg is, is er nog een hele rits met ‘slechts’ twee jaar garantie. BMW en Mercedes bijvoorbeeld: die hebben alle twee exact hetzelfde garantietermijn (2 jaar met onbeperkte kilometers). Luxe merken scoren in deze categorie goed: Aston Martin, Bentley, Lamborghini en Ferrari zijn niet de enige die standaard drie jaar bieden, maar wel de enige die dat doen met onbeperkte kilometers. Bij deze vier kun je de garantie ook verlengen onder extra betaling, bij Ferrari kan dit oplopen tot vijftien jaar(!). Aston Martin biedt het als een soort abonnement: de duur is één tot twee extra jaar, maar verlengen mag naderhand. Opvallend: Suzuki had hier gestaan en we zouden ze mee hebben genomen in de menigte, hun garantietermijn was namelijk 3 jaar met 100.000 km.

4 jaar: Audi, SEAT en Tesla

Vanaf vier jaar neemt het aantal merken wat lange garantie aandurft af. Er zijn er drie die vier jaar bieden: Audi, SEAT en Tesla. Er zijn meer overeenkomsten tussen de drie merken wat betreft garantie: een kilometerlimiet (100.000 voor Audi en SEAT, 80.000 voor Tesla) en een verlengde garantie voor accupakketten. Deze bedraagt voor alle drie de merken acht jaar. Dat klinkt flink, maar acht jaar is wat elk VAG-merk biedt voor garantie op accu’s. Het is wel het gedeelde hoogste getal van het moment.

5 jaar: Toyota/Lexus, Ssangyong, Hyundai en Mitsubishi

Vier, of technisch gezien vijf, automerken durven het aan om je vijf jaar garantie te bieden. Toyota/Lexus en Hyundai komen nog wel vaker voor, maar het is vooral bijzonder om Ssangyong en Mitsubishi hoog in een top vijf te hebben staan. Zo zie je maar weer: garantie kan een manier zijn om je merk aantrekkelijker te maken, iets wat vooral Ssangyong wel nodig lijkt te hebben. Ssangyong en Mitsubishi houden het op 100.000 km, maar Hyundai is zelfverzekerder met onbeperkte kilometers binnen die vijf jaar. Accu’s durft Hyundai echter nog niet zo zeker van te zijn en houdt die op dezelfde vijf jaar, onder Tesla en de rits VAG-merken dus. Toyota en Lexus spannen de kroon voor vijf jaar: voor alles tot en met 200.000 km geen gezeik, met ook een termijn van acht jaar voor accu’s.

6 jaar: Suzuki

Dan dus de reden waarom we dit artikel maken: Suzuki staat pardoes hoog in deze lijst van garantie voor automerken. Een verdubbeling klinkt niet perse fantastisch, maar zorgt er in dit geval voor dat Suzuki van kuddedier de op één na beste aanbieder van garantie wordt. Het gaat om zes jaar en ook het aantal kilometers wordt verhoogd met 150.000 stuks wat ze voor je dekken. Dat is toch fors. Dit geldt voor nu enkel nog in Nederland en omvat ook de onderdelen die de Swace en Across als (plug-in) hybride aan boord hebben, waaronder dynamo’s en accu’s. Dat in combinatie met de flinke prijsverlaging van de Across maakt de RAV4-kloon ineens stiekem best interessant, met dus een jaartje extra vergeleken met de ‘echte’ RAV4.

7 jaar: Kia

We zeiden het al: zeg je garantie in de context van automerken, dan zeg je Kia. Net voordat het merk een serieuze speler werd, gebruikten zij ook de garantie om kopers te trekken. Inmiddels is het de lijfspreuk van het merk en vele Kia’s worden nog uitgevoerd met een sticker waarop gepronkt wordt met de zeven zorgvrije jaren die je krijgt met een Kia. Qua kilometers mag je de eerste drie jaar vrijuit je gang gaan, maar daarna geldt een limiet van 150.000 km. De koning van garantie blijft de koning, maar het verschil met de nummer twee is nu een stuk kleiner.