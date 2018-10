“Vettel heeft het Verstappen-complex”

Het staat op papier, dus het moet wel kloppen.

Als een stel ongelukkige magneten trekken Sebastian Vettel en Max Verstappen elkaar aan. Of we het kunnen wijten aan de grote hoeveelheden Red Bull die beide coureurs in hun leven hebben geconsumeerd, of dat de onvoorwaardelijke liefde van Helmut Marko de twee verbonden heeft in het lot weten we niet, maar het feit is dat beide coureurs meermaals met elkaar in aanraking zijn gekomen.

Terwijl sommige journalisten de schuld vrijwel volledig leggen bij Ferrari en het daarbij behorende sigarettenbestuur, kijkt het Duitse Bild door een totaal eigen vizier naar de situatie. Volgens hen heeft Sebastian Vettel het voor ons nog onbekende Verstappen-complex!

Vettel mag het blad misschien verteld hebben dat dergelijke incidenten tussen alle coureurs kunnen gebeuren, volgens de Duitsers is het wel héél opmerkelijk dat juist deze twee coureurs dusdanig vaak met elkaar in aanraking zijn gekomen. In twee jaar tijd hebben de viervoudig kampioenen – één toekomstige – elkaar liefst zesmaal gevonden. Tijdens de Mexicaanse Grand Prix van 2016 begon het onderling gekibbel, daarna wisselden de twee verf uit in Engeland (2017), Singapore (2017), Mexico (2017), China (2018) om vervolgens afgelopen weekend wederom in de clinch te komen liggen.

Voor een kwaliteitskrant als Bild is het gemakkelijk om een patroon van dergelijke incidenten te bestempelen als een complex. Wie iets dieper in de huidige staat van de sport duikt, zal ontdekken dat het waarschijnlijk eerder te maken heeft met het feit dat we de Formule 1 vandaag de dag op kunnen splitsen in twee klassen. In de eerste klasse vinden we Mercedes, Ferrari en Red Bull. De tweede klasse bestaat uit de rest. Heel vreemd dat ze regelmatig met elkaar in aanraking komen, is het m.i. niet per se.