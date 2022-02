Caitlyn Jenner koopt raceteam in Formule-klasse

Natuurlijk, Caitlyn Jenner koopt een raceteam. Wat is daar nu gek aan?

In tegenstelling tot veel andere sporten, is Formule 1 extreem vooruitstrevend. Want waar je bij schaatsen, skiën, zeilen, touwtrekken, kantklossen en koekhappen te maken hebt met een vrouwen- en mannenkampioenschap, is dat bij Formule 1 niet het geval.

Sterker nog, de gehele autosport is vrij genderneutraal. Natuurlijk, als je een race bezoekt is het een worstenparade, maar het geslacht van de deelnemers maakt niet veel uit. Dit heeft ook een paar serieuze heldinnen opgeleverd. Denk aan Michele Mouton, Danica Patrick, Sabine Schmitz, Lella Lombardi en Jutta Kleinschimdt, om er een paar te noemen.

Caitlyn Jenner koopt raceteam

Tegenwoordig is er een Formule-serie speciaal voor vrouwen, de W Series. Dat is dan op zich wel opmerkelijk voor een tak van sport waar men gemengd de sport kan beoefenen. En in die raceklasse koopt Caitlyn Jenner dus een raceteam, zoals we verklappen in de titel.

Caitlyn Jenner wil op deze wijze bijdragen om meer vrouwen naar de autosport te krijgen. Ondanks geslacht niet doorslaggevend is in de autosport, is het natuurlijk wel een mannenbolwerk. Het W Series-team zal in actie komen onder de naam ‘Jenner Racing’. Het is overigens niet zo met het team van Hamilton (of Rosberg) dat Jenner niets er mee te maken heeft. Ze heeft de dagelijkse leiding van het team tijdens de raceweekeinden.

Topsporter

We kennen Caitlyn Jenner natuurlijk allemaal als topsporter. In de jaren ’70 (toen nog als Bruce) was Jenner zeer succesvol tienkamper met diverse records en een Olympische gouden medaille op zak. Minder bekend is de autosportcarrière van Jenner. Van 1979 tot 1986 reed Jenner in diverse raceklassen. Jenner deed het niet eens heel onaardig, naar het schijnt. In totaal verscheen Jenner 57 keer aan de start.

De eerste W Series-wedstrijd is in mei en wordt verreden in Miami. Inderdaad, precies op het moment dat de mannen (en Lance Stroll) van de Formule 1 ook in actie komen.