Deze twee Ford GT's zijn wél geslaagd - Autoblog.nl

Opvallend hoeft niet per definitie gelijkt te staan aan wanstaltig, bewijzen deze Ford GT Studio Collection en Heritage Edition.

Eerder vandaag liet collega @willeme jullie de ‘Le Mansory’ zien, oftewel de Ford GT volgens Mansory. Deze creatie is niet bepaald een traktatie voor het netvlies. Om het weer een beetje goed te maken hebben we nu een tweetal Ford GT’s die wél geslaagd zijn. Dat is met name te danken aan het feit dat Mansory er vanaf gebleven is.

Ford GT Studio Collection

Toch zijn dit geen normale Ford GT’s (voor zover je daarvan kunt spreken). Om met de eerste te beginnen: dit is een Ford GT Studio Collection. Deze special edition werd vorig jaar al gepresenteerd, maar nu is het eerste exemplaar geleverd en zijn er ook foto’s. In totaal zullen er veertig stuks gebouwd worden, waarvan twintig dit jaar.

De Studio Collection kun je eenvoudig herkennen aan de striping. Waar een standaard GT is voorzien van de klassieke dubbele strepen, krijgt deze special edition een andere livery mee. Naast een enkele streep in het midden is er ook striping te vinden boven de koplampen en op de zijkanten. Enfin, de foto’s zeggen genoeg. Naast de striping is er weinig veranderd en daarmee is dit dus een typische special edition. Met Mansory in het achterhoofd zullen we maar zeggen: je kunt beter te weinig veranderen dan te veel.

Ford GT Heritage Edition

Mocht de Studio Collection toch te ingetogen voor je zijn dan is er ook nog de Heritage Edition. Die werd vorig jaar tegelijkertijd met de Studio Collection gepresenteerd. Ook van deze uitvoering zijn er nu foto’s van een echte auto in plaats van alleen renders.

De Heritage Edition is nog een stuk opvallender dan de Studio Collection. De auto is namelijk gehuld in dezelfde livery als de Ford GT40 die in 1966 de 24 Uur van Daytona won. De ‘motorkap’ is volledig opgetrokken uit exposed carbon fiber, evenals de velgen. De historische livery zorgt voor een heerlijke racy look, die de Ford GT heel goed kan hebben. Dat kan haast ook niet anders bij een auto die geïnspireerd is op een van de meest legendarische raceauto’s uit de geschiedenis.