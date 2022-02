Land Rover Defender krijgt Tesla-motor

De eeuwige Land Rover Defender krijgt een Tesla-motor en dat is maar goed ook. Dan kun je toch nog mooi de PC Hooft blijven bezoeken met je tractor.

Het lijstje met specialisten van Land Rover Defenders is eindeloos. De reden daarvoor is vrij logisch. Het zijn iconische auto’s met een briljante uitstraling. Tegelijkertijd waren het in technisch opzicht geen auto’s waarbij er niets te verbeteren valt.

Het is dus heel erg begrijpelijk dat er bedrijven zijn die een gebruikt exemplaar bij de kladden pakken en die vervolgens helemaal opnieuw opbouwen.

Géén LS

In veel gevallen pakt men dan ook de motor mee. Want ja, zo’n kleine, ouderwetse diesel wordt je niet heel erg blij van. Waar je wel blij van wordt is een motor met veel vermogen, zoals de GM LS-V8. Het is misschien wel de beste benzinemotor ooit gebouwd: compact, licht, veel vermogen, veel koppel, betrouwbaar en bovenal betaalbaar.

Bij ECD (East Coast Defender) Automotive Design kun je ook terecht voor dergelijke configuraties. Maar er gaat natuurlijk een periode aankomen dat ook een V8 niet meer bon ton is in sociale kringen. Daar komt deze Land Rover Defender met Tesla motor om de hoek kijken.

Defender krijgt Tesla-motor én accu

Er is namelijk geen verbandingsmotor aan boord. De Defender is ontdaan van de dieselmotor en alle attributen die daarbij horen. Daarvoor in de plaats is gekomen een elektrische motor van Tesla met maar liefst 450 pk. Deze Tesla-motor wordt gevoed door een accupakket van 100 kWh. Daarmee is een actieradius mogelijk van, wait-for-it, 300 km. Ja, dat valt tegen.

Maar het zegt vooral iets over het ontbreken van aerodynamische eigenschappen bij de Defender. De acceleratie is niet verkeerd: van 0-100 km/u duurt nu 5 tellen. Toch beter dan de 18,6 seconden die je aanvankelijk nodig had met de dieselmotor. Voor een verhoogd comfort is er een nieuw onderstel met luchtvering. En hopelijk kan deze het gewicht van de accu’s een beetje houden.

