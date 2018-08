Ford GT Heritage Edition heeft een bijzondere optie

Hij is terug.

De gloednieuwe Ford GT Heritage Edition mét Gulf livery is gepresenteerd door de Amerikaanse autofabrikant in Monterey. Een must voor de Ford-liefhebbers die de vorige GT met Heritage pakket in de garage hebben staan.

Deze GT Heritage Edition is natuurlijk te herkennen aan de iconische blauw en oranje Gulf-kleuren. De Ford is extra bijzonder dankzij een unieke optie die je op de ‘gewone’ GT niet zal vinden. Zoals je misschien wel weet bestaat de body van de GT uit carbon. Door de lak is het bijna niet op te merken, maar bij de GT Heritage Edition gaat het een stukje makkelijker. Als exclusieve optie is het namelijk mogelijk om voor het 2019 model het getal ‘9’ te bestellen. Het is een knipoog naar de GT40 die in 1968 Le Mans won.

Let echter op! Dit is geen sticker. Ford heeft een stukje lak weggelaten waardoor naakt carbon het cijfer zichtbaar maakt. De 2019 Ford GT Heritage Edition beschikt over de ‘No. 9’-optie, de 2020 Ford GT Heritage Edition komt met ‘No 6.’, wat weer een knipoog is naar de Le Mans overwinning in 1969. Op technisch vlak is de GT hetzelfde gebleven. De 3.5 liter Ecoboost V6 levert nog steeds 655 pk, gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling.