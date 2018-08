Elon Musk maakt einde aan Tesla-speculatie over beursnotering

Wel niet, wel niet. Niet dus.

Elon Musk was een tijdje onderwerp van gesprek in de zakelijke wereld. Door middel van een tweet liet de Tesla CEO drie weken geleden weten te overwegen Tesla van de beurs te halen. Hoe een tekst van minder dan 200 woorden een enorme shitstorm teweeg kon brengen. Investeerders plaatsten grote vraagtekens bij de woorden van Musk en de Tesla-topman kreeg zelfs de SEC op zijn dak in verband met mogelijke manipulatie van de koers.

Er is nu weer rust in de tent. Musk heeft in een verklaring naar buiten gebracht dat Tesla beursgenoteerd blijft. Deze beslissing heeft de CEO genomen naar aanleiding van gesprekken met aandeelhouders en partijen als Silver Lake, Goldman Sachs en Morgan Stanley.

Given the feedback I’ve received, it’s apparent that most of Tesla’s existing shareholders believe we are better off as a public company. Additionally, a number of institutional shareholders have explained that they have internal compliance issues that limit how much they can invest in a private company. There is also no proven path for most retail investors to own shares if we were private. Although the majority of shareholders I spoke to said they would remain with Tesla if we went private, the sentiment, in a nutshell, was “please don’t do this.” – Elon Musk