Autoblog advies: waardevast speelgoed met handbak (60k)

Het kan zo’n mooie job zijn, het schrijven van adviezen voor Autoblog. Tussen de aanvragen voor een nieuwe leasewagen, boodschappenauto of familiehok zitten soms ook ware pareltjes. Zoals de aanvraag van Berjan. Wellicht kennen jullie hem onder zijn alter ego ‘Bimmerfan’.

Hij is op zoek naar een auto voor de hobby, voor ernaast. Hij is al voorzien van twee van dergelijke auto’s, een BMW 2002 tii en een 320i (E21). Hij is nu op zoek naar nog een leuk weekendspeeltje. Een leuke, speelse auto waar veel plezier mee te beleven is. Nog een voorwaarde is dat de auto waardevast is. Hij hoeft er niet schofterig veel geld aan te verdienen (het mag wel, overigens), maar de afschrijving moet niet te hoog zijn. Last but not least: er moet een handbak in zitten. Automaten zijn voor wanneer ‘ie 80 is. De wensen en eisen van Berjan zien er in tabelvorm als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: BMW 2002tii en BMW 320i (E21) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 60.000 tot € 70.000 Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Iets voor in het weekend Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken /modellen: BMW, Porsche en Mercedes No-go modellen / merken: Engelse auto's

Audi R8 4.2 FSI Coupé

€ 69.950

2008

36.500 km

De Audi R8 is, in tegenstelling tot wat door veel sportwagenbouwers wordt gezegd, een zeer compromis-rijke auto. De Audi R8 is zo’n auto die op heel erg veel punten een zeer ruime voldoende scoort en bijna nergens een steek laat vallen. De 4.2 motor is een heerlijkheid, zij het niet de allersterkste V8 aller tijden. Een RS6 uit dezelfde periode is sneller in een rechte lijn, maar hard rechtuit rijden (de R8 4.2 haalt 301 km/u, check de video HIER) is slechts een van de talenten van de R8. De wegligging is erg on-Audi: veel vermogen naar de achterwielen en een fijne balans. De R-Tronic bak is niet echt top, je moet eigenlijk direct gaan voor de handbak. Enige nadeel is dat het wellicht allemaal iets te gemakkelijk gaat voor een supercar/sportcoupé, maar dat is tegelijkertijd de USP van de R8.

BMW 1M Coupé (E87)

€ 51.875

2012

40.000 km

Dit is de eerste auto die naar boven kwam, toen de eisen werden opgenomen. Een rijdersauto met handbak, die in waarde gaat toenemen. In het budget van 60-70k is een M2 ook mogelijk, maar we vermoeden dat die eerst nog even gaan afschrijven. De BMW 1M Coupe daarentegen, lijkt nu op zijn bodem van 45k te zitten. Het is geen garantie dat de waarde zal gaan toenemen, maar de afschrijving zal zeker beperkt zijn, mits de toegenomen kilometers meevallen. Qua rijden is het een heerlijke old-school BMW, ondanks de geblazen zes-in-lijn. Tegelijkertijd is het een relatief moderne auto die je ook nog eens eenvoudig en probleemloos kunt inzetten voor een leuke vakantierit. Nog een voordeel: je hoeft niet eens het gehele budget erop stuk te slaan.

Porsche 911 GT3 (996)

€ 69.950

2000

45.000 km

Deze aanvraag schreeuwt: ‘Porsche’. Het aantal modellen dat je kunt kopen in het gestelde budget is bijna schier oneindig. Onze keuze viel dit moment op de 996 GT3. De eerste GT3 was nog echt een rauwe sportwagen die wat ongemakkelijk was. Daarna werden GT3’s niet alleen sneller, maar ook geciviliseerder. Wilde je een rauw randje, dan kon je opteren voor een GT3 RS. Well played, Porsche. De rauwe rijsensaties zijn onovertroffen, met name het stuurgevoel is briljant. Dit is een auto die je moet leren rijden. Qua restwaarde lijkt de GT3 stabiel te zijn op het moment. De 996 Turbo stijgt een klein beetje en de GT3 lijkt dat ook te doen. Het is zeer beperkt, dus verwacht geen GT3 RS 4.0 achtige taferelen, maar enigszins afschrijvingsbrij rondrijden behoort zeker tot de mogelijkheden.

Nissan 370Z Nismo (Z34)

€ 49.950

2014

30.000 km

We zullen eerlijk zijn, deze auto gaat nog wel een tijdje afschrijven en niet zo’n klein beetje ook. Maar je zult wel degelijk geld kunnen besparen. Deze auto’s zijn nog erg vers, sommigen hebben zelfs nog fabrieksgarantie. Qua onderhoud en onderdelen zit je gebakken bij deze Nissan. Dankzij de BPM is dit model bijkans onverkoopbaar, dus het aanbod zal erg klein blijven. De Nismo 370Z is een pure rijdersauto volgens de klassieke school: achterwielaandrijving, een neusje voor overstuur en karaktervolle rauwdouwer in het vooronder. Het uiterlijk is niet ieders smaak, maar het is herkenbaar en origineel. De prestaties zijn in dit gezelschap niet overbemeten, maar de sensatie is zeker te vinden.

Alpine A610 Turbo

€ 54.000

1991

25.000 km

Alpine maakt op dit moment een LL Cool J-esque comeback. Dit was hun laatste model voordat de A110 zijn (her-)intrede deed. De specificaties zitten erg dicht bij elkaar. Zo heeft de Alpine A610 Turbo 250 pk en 350 Nm. Daarmee is de A610 in staat tot meer dan acceptabele prestaties. Qua karakter is het geen Alpine zoals de A110 (zowel de klassieker als de nieuwe). Het is meer een Gran Turismo. Het weggedrag is zeer interessant te noemen, rijden is echt een beleving. De besturing is loepzuiver, de wegligging is avontuurlijk. Je moet rekening houden met het pendule-effect van de zware motor achter de achteras. Vervolgens kun op een golf van koppel de bochten uitacceleren. Inderdaad, net als bij een 911. Verrassend onderschatte auto met. Qua restwaarde zou dit weleens een goede kunnen zijn, ze worden telkens zeldzamer. Het interieur is overigens zeldzaam slechts. Da’s jammer.

Donkervoort D8-210

€ 60.000

2003

45.000 km

Als het toch een weekendauto gaat worden, waarom niet meteen kiezen voor een hardcore speeltje van Hollandsche bodem? In het budget kun je kiezen tussen verschillende Donkervoorts. Met name de latere D8’s met Audi-motoren (de 1781cc grote 20-kleps turbo) zijn aan te raden. Deze kon je krijgen met diverse gradaties qua vermogen, zoals 150 pk, 180 pk en deze met 210 pk. Dat is in dit geval niet echt heel erg veel vermogen, maar dankzij het zeer lage gewicht is deze Donkervoort bloedsnel. Qua restwaarde doen Donkervoorts het traditioneel erg goed. Donkervoorts zijn (iets) minder hardcore dan je zou denken, maar dan vergelijken we de auto met een extreem kale auto’s als een kart, Formule Ford of de nieuwe Audi A4.

Dodge Viper SRT-10

69.950

2006

30.000 km

De Dodge Viper SRT-10 kun je eigenlijk zien als een grote Donkervoort. Je zit heel erg laag, je hebt een lange motorkap voor je snufferd en je raakt een beetje geïntimideerd. Dit is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dat komt door het relatief lage gewicht. Natuurlijk, de Dodge is twee keer zwaarder dan de Donkervoort, maar heeft ook meer dan 2,5 keer zoveel vermogen als de D8. Die 8,3 liter V10 is uiteraard de dominerende factor bij de Viper-beleving. De motor heeft altijd vermogen en koppel te over. Al bij lage toeren sleurt de motor er flink aan en dat gáát maar door. Sturen, remmen en schakelen dienen allemaal met zorg te worden gedaan. Geen gooi en smijt auto, maar wel een spectaculaire leverancier van sensaties. Best betrouwbaar ook. Qua restwaarde: erg lastig in te schatten, maar originele EU-exemplaren zijn de beste keuze.

Ferrari F355 Berlinetta

€ 70.000

1995

70.000 km

Tjsa, we hadden laatst een overzicht met betaalbare Ferrari’s en daar kwam deze auto ook in voor. Nu is dat betaalbaar vrij discutabel, maar feit blijft dat je voor een 5 Serie met viercilinder en een paar opties ook dít voor de kunt hebben staan. Het is de auto waar iedereen week van in de knietjes wordt. Het hoog schreeuwende geluid van de achtcilinder, de perfecte wegligging en dat tijdloze uiterlijk. Qua afschrijving zit je goed met deze auto. De Ferrari F355 zal waarschijnlijk niet meer afschrijven. Sterker nog, in het budget zijn alleen exemplaren te kiezen met een relatief hoge kilometerstand. Althans, voor een Ferrari. Bij Porsche lachen ze erom.

Honda NSX 3.0 Coupé (NA1)

€ 64.750

1995

75.000 km

De betere Ferrari is natuurlijke de Honda NSX. Qua wegligging staat deze auto op een hoger niveau. Qua betrouwbaarheid en bouwkwaliteit is het verschil lachwekkend. De NSX is een pure rijdersauto, maar is iets minder spectaculair en snel dan de Ferrari. Toch scheelt het qua prijs niet erg veel. Het is wel zaak om te zoeken naar de juiste NSX. De automaat moe je sowieso links laten liggen, niet alleen omdat je een handbak wil, maar ook vanwege de vier verzetten en het teruggeschroefde vermogen. Ook de NSX-T moet je overslaan. Raar maar waar, de destijds goedkoopste NSX (coupe met handbak) is nu de duurste. NSX’en zijn nooit echt goedkoop geweest, maar tegenwoordig lijken ze redelijk te stijgen. Belangrijk: ondanks het enorme aanbod aan accessoires voor deze auto is het zaak de NSX zo origineel mogelijk te houden.

Alfa Romeo S.Z. Coupé (162C)

€ 64.500

1991

25.000 km

Over restwaarde gesproken, al bij de introductie van de Alfa Romeo S.Z. (Sprint Zagato), werd er enorm gespeculeerd over de waardestijging die deze auto door zou maken. Een illuster merk, een excentriek designhuis, een Busso V6 en de laatste achterwielaangedreven auto uit Arese waren wezenlijke argumenten om waardestijging te verwachten. Dat kwam er niet helemaal uit. Een beetje afhankelijk van de gereden kilometers en staat, is de Alfa Romeo S.Z. min of meer even duur gebleven. Of deze nog omhoog gaat is onzeker, maar je gaat niet meer afschrijven. Van de auto’s uit dit rijtje zijn de prestaties verreweg het minst spectaculair. De motor levert iets meer dan 200 pk en is niet uitzonderlijk licht. Toch, die 3.0 V6 klinkt hemels, de balans in het onderstel is magistraal en het design (overigens niet van Zagato, maar van Robert Opron) zeer excentriek. Een obscure rariteit in een tijd van automobiele eenheidsworst.

Alpina Roadster S (E85)

€ 55.000

2005

40.000 km

Een auto die nog weleens vergeten wordt is de Alpina Roadster S. De wat? Juist. De Alpina Roadster is de derde en laatste roadster van Alpina. De auto is uiteraard gebaseerd op de BMW Z4. De motor is de goddelijke 3.4 liter grote zes-in-lijn. Een motor die niet zozeer op maximaal vermogen is getuned, maar maximale bruikbaarheid, respons en comfort. Met het weggedrag heeft Alpina behoorlijk wat minpuntjes van BMW weten weg te poetsen. De Alpina variant is sportiever en comfortabeler tegelijkertijd. Het uiterlijk is verrassend ingetogen gebleven. In Nederland zijn ze nauwelijks te vinden, in Duitsland kom je ze geregeld tegen, zij het niet in grote getale. Qua investering doen Alpina’s het traditioneel erg goed. Deze Roadsster S lijkt een perfecte kandidaat te zijn: het is immers de laatste handgebouwde motor van Alpina, daarna werden de motoren (voorzien van turbo) bij BMW gebouwd. Ga voor een zo bijzonder mogelijke kleurstelling qua koetswerk en interieur, doet het altijd goed.

