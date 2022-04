Nog ééntje dan: laatste Ford GT Heritage Edition gaat voor goud

Ford biedt nog één speciale GT aan: de Holman Moody Heritage Edition. Dit keer is het waarschijnlijk wél de laatste.

De Ford GT is een auto met veel geschiedenis. Het huidige model is een regelrechte hommage aan de Ford GT40, de auto die Ford zo veel succes opleverde in de racerij. Om regelmatig een hoedtik te geven aan zijn verre voorvader, komt er af en toe een Heritage Edition. Dat is een moderne GT in de kleurstelling van een GT40 die successen heeft geboekt. We hebben ze al een keer allemaal behandeld toen Ford de – toen als laatste aangekondigde – GT ’64 Heritage Edition aankondigde.

Nóg een Ford GT Heritage Edition

Toch zijn er nog zo veel meer exemplaren van de GT40 die succes opleverden voor Ford. Zo kregen we recent nog de Ford GT Alan Mann Heritage Edition te zien. De ’64 Heritage Edition was dus toch niet de laatste. Voor wie denkt dat het dan met de Alan Mann Edition ophoudt: mispoes. Er komt nog één. We durven niet meer met zekerheid te zeggen dat het de aller- allerlaatste is, maar nu het einde van de Ford GT nadert zou het ons ook niks verbazen.

Ford GT Holman Moody Heritage Edition

De nieuwste editie luistert naar de naam Ford GT Holman Moody Heritage Edition. Niet geheel toevallig de naam van het raceteam Holman-Moody dat in 1966 meedeed aan de 24 uur van Le Mans. Het team werd derde in die race, maar dat zorgde er wel voor dat het hele podium hun resultaat neerzette met een Ford GT40. Ford noemt het in hun persbericht de “infamous 1-2-3 sweep at the 24 Hours of Le Mans in 1966”.

De derde auto op het podium was uitgevoerd in een gouden kleur met rode details. Dat zijn dus de kleuren waarop de Ford GT Holman Moody Heritage Edition gebaseerd is. Zoals altijd hoort er dus ook een mooie fotoshoot bij met de oervader van de nieuwe Ford GT. Dit is de negende Heritage Edition en de achtste op basis van de nieuwe Ford GT (er was één Heritage Edition in Gulf-kleuren van de vorige generatie Ford GT in 2006).

Het werkt zoals we gewend zijn: de 250 klanten die hun Ford GT nog in bestelling hebben staan voor uitlevering dit jaar, mogen de kleurstelling kiezen. Er komt geen aparte limitering voor de Ford GT Holman Moody Heritage Edition: ze maken deel uit van de in totaal 1.350 Ford GT’s. Hoe veel er van komen weten we dus pas als duidelijk is hoe veel klanten de editie kiezen. De Ford GT gaat als de planning klopt deze zomer uit productie.