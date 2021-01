Motorfiets bleek enorm in trek in 2020 - Autoblog.nl

Het is in elk geval een pandemie bestendige hobby, dat motorrijden. De motorfiets verkoop nam toe in 2020.

Al die motorfiets artikelen in 2020 hebben ervoor gezorgd dat jullie meer motorfietsen zijn gaan kopen! Alle gekheid op een stokje, de motorfiets blijkt in trek en de verkoop nam in 2020 toe als je de cijfers vergelijkt met 2019.

Er werden in totaal 14.622 motorfietsen verkocht in 2020. Dat is een stijging van 4,7 procent in vergelijking met 2019. Toen werden er 13.962 gemotoriseerde tweewielers verkocht. De cijfers zijn afkomstig van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Niet alleen de nieuwverkoop, maar ook de occasions deden het lekker vorig jaar.

2020 was een absoluut recordjaar. Sinds 2009 werden er niet eerder zoveel motoren verkocht als vorig jaar. En dat in een jaar met een lockdown en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. BMW wist de meeste motorfietsen te verkopen, gevolgd door Yamaha en Kawasaki. Daar zit nog een verhaal achter. Eerst leek het erop dat Yamaha op één zou eindigen. Op nota bene op 31 december werden er nog 125 BMW motorfietsen geregistreerd, waardoor de Duitsers nipt wonnen, aldus nieuwsmotor.nl. Een ietwat kunstmatige manier van BMW om op één te komen ten opzichte van Yamaha. Check de top 5 hieronder.

Populairste nieuw verkochte merken 2020

1. BMW 2.541 stuks (17,4 procent marktaandeel)

2. Yamaha 2.477 stuks (16,9 procent marktaandeel)

3. Kawasaki 2.197 (15,0 procent marktaandeel)

4. Honda 1.235 stuks (8,5 procent marktaandeel)

5. KTM 1.175 (8,0 procent marktaandeel)

Tweedehands verkoop motorfietsen 2020

Zoals gezegd was niet alleen de nieuwverkoop goed voor records. Ook de occasions deden het goed. Voor het eerst zijn er meer dan 50.000 tweedehands motorfietsen verkocht. De teller eindigde op 52.175 verkochte occasions. Een stijging van 11 procent in vergelijking met 2019 (47.053).

Volgens RAI Vereniging en BOVAG heeft deze ontwikkeling met een aantal dingen te maken. Motorrijden is niet alleen leuk, maar ook snel en hygiënisch om van A naar B te komen. Bovendien is het zeker in stedelijk gebied makkelijker een parkeerplekje vinden met je motorfiets dan met een auto. De enorme files van 2019 zullen er ook ongetwijfeld mee te maken hebben dat men over is gegaan tot aanschaf van een motorfiets.