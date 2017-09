Ford had deze Indigo moeten bouwen

Een bijzonder proefballonnetje van The Big Oval.

In 1996 verraste Ford vriend en vijand met de Indigo: een concept car die was voorzien van de nodige Indycar-technieken én een dikke V12. De koolstofvezel monocoque werd samen met Reynard Motorsport ontworpen en de vering zit daar direct aan vast. Bovendien waren de veerpoten rechtstreeks afkomstig van Indycars, zij het dat de units licht werden aangepast om ze geschikter te maken voor gebruik op een straatauto.

Onder de kap lag een dikke 6.0 V12 met 435 pk, die je later terugvond in verschillende Aston Martins. Dit blok werd zonder tussenkomst van flexibele motorsteunen rechtstreeks aan het frame vastgemaakt. Een van de weinige auto’s waarbij dit ook het geval was is de bekende Ferrari F50. De ‘bak had zes versnellingen en schakelen ging middels knoppen op het stuurwiel. Verder was het interieur zoals je op de foto’s ziet “vrij basic”.

Uiteindelijk zou Ford slechts twee Indigo’s bouwen: een niet werkend showmodel en een auto die wel kon rijden. Dat laatste exemplaar werd geveild, maar helaas reed de eigenaar het ding in de prak.