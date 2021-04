Hier gaat Ford elektrische bedrijfswagens bouwen - Autoblog.nl

Er komen meer Ford elektrische bedrijfswagens aan.

Bij veel personenauto’s zien we een transitie van verbrandingsmotor naar elektromotor. Het is namelijk efficiënter en er is geen directe uitstoot. En als je in een stad woont is het nog stiller ook. Het enige dat nu nog wel kabaal blijft maken zijn de dieselbusjes.

300 miljoen euro

Gelukkig zijn fabrikanten hard op weg om daar aan te werken. Renault, Volkswagen en Opel zijn druk bezig met met EV-busjes. Ook Ford is bezig met elektrische bedrijfswagens. Sterker nog, ze gaan 300.000.000 euro investeren in een nieuwe fabriek. Dat geld is specifiek voor EV-bedrijfswagens bedoeld. Craiova is daarmee de derde locatie voor Ford zijn elektrische modellen. Er is ook nog het Ford Cologne Electrified Vehicle Center in Keulen en de Otosan Kocaeli-fabriek in Turkije.

De locatie van de nieuwe fabriek is Craiova, een stad in het zuiden van Roemenië. Het gaat in dit geval om kleinere en lichtere bedrijfswagens. Het is de bedoeling dat de eerste exemplaren al in 2023 van de band zullen rollen. Om welke auto dat gaat, wordt dan nog niet vermeld.

Elektrische Ford bedrijfswagens

Wel vertelt Ford dat er in 2024 een compleet nieuwe elektrische bedrijfswagen volgt. Het is de uiteindelijke bedoeling dat alles emissievrij wordt. Althans, zoveel mogelijk is het doel. De bedrijfsauto’s moeten in 2030 voor tweederde elektrisch zijn, of voorzien van een plug-in hybride aandrijving. De benzine en diesels zijn dus nog niet helemaal ten dode opgeschreven.







Ford hoeft de fabriek in Craiova niet uit de grond te stampen. Het automerk kocht de fabriek al in 2008. De 300 miljoen aan investeringen die vandaag zijn aangekondigd, brengen het totaal aan investeringen in deze fabriek naar bijna 2 miljard euro. Op dit moment worden de Ford EcoSport (kleine crossover), Puma (iets minder kleine crossover) en 1.0 EcoBoost driecilinder motor in deze fabriek geproduceerd.