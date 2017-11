Ford komt met drift-handrem voor de Focus RS

Hang de Hoonigan uit met je Focus RS.

Ford Performance komt met een leuk extraatje. De Amerikaanse autobouwer introduceert een elektronische handrem voor de Focus RS (rijtest). Deze handrem simuleert een hydraulische werking. De techniek is door Ford ontwikkeld in samenwerking met niemand anders dan Ken Block.

Net als bij een rally of driftauto, kunnen de achterremmen met de handrem kort worden geblokkeerd. Razendsnel een haakse bocht nemen, of de auto 180 graden draaien was niet eerder zo makkelijk. De ‘Drift Stick’, zoals de elektronische handrem wordt genoemd, is bedoeld om enkel op een circuit te gebruiken. De handrem is rechts naast de bestuurdersstoel gepositioneerd. Omdat de techniek elektronisch wordt aangestuurd is er, in tegenstelling tot een hydraulische handrem, geen geavanceerde ombouw nodig. De handrem werkt simpelweg via USB.

Helaas voor ons Europeanen zal de performance handrem hier niet beschikbaar worden. De Drift Stick is een optie van 999 dollar voor de Amerikaanse en Canadese markt. Ford-rijders die al een Focus RS hebben kunnen de optie laten inbouwen. Wel zo fijn: de elektronische handrem valt gewoon onder de garantie. Dit item schreeuwt natuurlijk om een demonstratievideo. Die check je dan ook HIER.