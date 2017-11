Zwaai naar de Aston Martin Vanquish S Ultimate

Het uitzwaaimodel van de Vanquish is hier.

De Aston Martin Vanquish (rijtest) in huidige vorm gaat alweer zes jaar mee. In de nabije toekomst komt er een opvolger voor dit model met de twin-turbo V12 die we kennen van de DB11 (rijtest). Voordat het zover is knalt Aston Martin er nog een modelletje uit. Dit is de Vanquish S Ultimate.

Van de Ultimate worden slechts 175 stuks gemaakt. Klanten kunnen zelf aangeven of ze een Coupé of Volante willen. Men kan kiezen uit drie kleurpakketten voor de buiten- en binnenkant: Ultimate Black, Casino Royale en White Gold. Met Ultimate Black krijgt men een zwarte auto met bronzen accenten en zwarte remklauwen. Casino Royale is een grijzige tint met blauwe accenten en gele remklauwen. White Gold is een witte tint met bronzen accenten en zwarte remklauwen.

De auto is gebaseerd op de Vanquish S. Dit betekent 603 pk uit de bekende 6.0 V12, gekoppeld aan de achttraps Touchtronic III automaat. Een sprintje naar de honderd neemt 3,5 seconden in beslag en de topsnelheid bedraagt 323 km/u. Britse prijzen starten vanaf £211.995.