Dump je oude diesel, krijg 5.000 euro korting op een Porsche

Toe aan een nieuwe Porsche? Zo scoor je eenvoudig 5.000 korting.

Een oude diesel inruilen met (fikse) korting op een nieuwe auto. Diverse autofabrikanten bieden zo’n programma aan en ook luxemerk Porsche komt nu met een dergelijke inruilactie. De Duitse autobouwer doet niet lullig en geeft maar liefst 5.000 euro korting op een nieuwe auto van het merk. Toegegeven: het is een klein bedrag in vergelijking met het aanschafbedrag van een gemiddelde nieuwe Porsche, maar die 5k kun je via deze weg aan luxe opties of de nodige tankbeurten besteden.

Tot en met 31 december 2017 komen dieselrijders uit Europa met een Euro 1 t/m Euro 4-auto in aanmerking voor de inruilactie. Elk merk/model is welkom. In theorie zou je een oude diesel voor 100 euro op de kop kunnen tikken, om deze vervolgens in te ruilen bij Porsche om zo 5.000 euro korting te vangen. De exacte inruilvoorwaarden zullen uitwijzen of deze constructie mogelijk is.

De korting is niet van toepassing op elk model van het merk uit Zuffenhausen. De korting is enkel van kracht op de vierdeurs Porsche modellen. Een 718 of 911 met korting krijgen is dus niet mogelijk. Er zijn echter genoeg alternatieven zoals de Macan, Cayenne, Panamera of Panamera Sport Turismo.