Deze dikke Transit is niet geschikt voor de binnenstad

We zijn benieuwd wie de doelgroep is van deze bedrijfswagen. Zzp’s die graag trackdays doen met hun bus…?

Als er één vervoersmiddel is dat vooral praktisch moet zijn, dan is het wel een bestelbus. Die koop je niet omdat ‘ie zo mooi is of zo leuk rijdt, maar eerst en vooral vanwege de praktische eigenschappen. Toch wil het oog ook wat, dus er zijn natuurlijk zzp’ers die hun bus een beetje willen pimpen.

Een beetje pimpen kan geen kwaad, maar de Duitse tuner Loder1899 gaat wat verder dan een beetje pimpen. Hun nieuwe bodykit voor de Ford Transit Custom is namelijk behoorlijk heftig. En dat is misschien toch niet zo handig als het gaat om een praktisch vervoersmiddel.

Je kunt er in ieder geval wel de blits mee maken, want deze bestelbus oogt bijzonder agressief. De nieuwe Transit kijkt sowieso al brutaal de wereld in en Loder1899 doet er nog een paar schepjes bovenop.

De Duitsers hebben de Transit onder meer een Mustang-achtige grille gegeven, een prominente splitter en extra brede wielkasten. Aan de achterkant zien we een diffuser, vier uitlaten en een spoiler van het formaat luifel. Ook staat deze bus op bijzondere velgen, die 20 inch meten.

Het ziet er allemaal dik uit, maar de optische upgrades gaan wel ten koste van de bruikbaarheid. Met name de enorme splitter in combinatie met verlaging kunnen nog wel eens voor problemen zorgen. Met deze bestelwagen moet je alle drempels schuin gaan nemen.

Als je een dikke Ford Transit wil die wél geschikt is voor de binnenstad kun je beter bij het zusterbedrijf van Loder1899 aankloppen. Dat is namelijk Delta4x4 en zij bieden een kit aan waarmee de Transit juist hoger op zijn pootjes staat. Daarmee kun je in volle vaart over drempels knallen, dus dat is een veel betere upgrade.