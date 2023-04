Deze elektrische Mustang is wél een echte Mustang

Maak kennis met de Ford Mustang Super Cobra Jet 1800. En ja, dat laatste getal staat voor de hoeveelheid pk’s.

Sinds de opkomst van de elektrische auto zijn bloedverziekend snelle auto’s bereikbaarder dan ooit. Oké, een Tesla Model S Plaid is met een prijskaartje van 140 mille geen koopje, maar voor dat geld heb je wel gewoon een Bugatti Veyron-killer. Qua acceleratie dan.

Als alledaagse EV’s al zo snel zijn, kun je nagaan wat er mogelijk is met EV’s die puur gebouwd zijn om hard te gaan. Dat was het uitgangspunt van Ford met de elektrische Mustang Cobra Jet 1400, waar ze in 2020 mee op de proppen kwamen.

Deze auto heeft momenteel het record in handen voor de snelste ‘full-bodied’ elektrische auto op de kwartmijl. Dit elektrische kanon met 1.400 pk deed de befaamde kwartmijl (400 meter) in 8,128 seconden. Daarbij werd een snelheid van 276,75 km/u aangetikt.

Kan het nog sneller? Ford denkt van wel. Ze komen nu namelijk met de Mustang Super Cobra Jet 1800. Dat is precies wat je denkt dat het is: een elektrische Mustang met 1.800 pk. Die moet Ford’s eigen record aan gruzelementen gaan rijden.

Stiekem is de Super Cobra Jet dezelfde auto als de eerste Cobra Jet, maar dan voorzien van de nodige upgrades. De auto heeft niet alleen 400 pk extra gekregen, maar weegt ook minder dankzij een nieuw accupakket. Wat het gewicht precies is vertelt Ford er niet bij. De grootte van de accu evenmin.

Dat deze auto puur is gebouwd voor de dragstrip is duidelijk, maar een tammere versie voor de straat zit er voorlopig nog niet in. Er komt ooit wel een elektrische Mustang (de Mach-e telt natuurlijk niet), maar dat gaat nog even duren. Die komt waarschijnlijk pas met de achtste generatie, terwijl de zevende generatie Mustang nog maar net onthuld is.