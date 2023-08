Mustang GTD maakt 911 GT3 RS overbodig

De Mustang GTD is geeft de 911 GT3 RS een knietje in de koolstofvezel Mozartkugeln.

Vroeger hadden Amerikaanse sportauto’s een niet al te beste naam. Ja, het ging redelijk hard in een rechte lijn, zag er geweldig uit en was niet extreem duur, maar het was verder vrij hopeloos. Maar dat is al zeker 20 jaar niet meer het geval. Ze worden beter en beter.

Op dit moment zijn ze zelfs in staat om het beste van Porsche en Ferrari te pareren, denk bijvoorbeeld maar aan de Corvette ZR-1, Dodge Viper ACR en uiteraard de Ford GT.

Nu is die laatste net uit productie, maar Ford heeft een nieuw wapen. Het gaat om de gloednieuwe Ford Mustang GTD. En nee, dat is niet een Mustang met een 2.0 Eco Blue diesel onder de kap.

Straatversie van de GT3-racer

De auto lijkt rechtstreeks van het circuit afkomstig te zijn en dat klopt ook wel, want volgens Ford is de Mustang GTD een straatversie van de GT3-racer. De basis van de auto wordt in Fords Flat Rock-fabriek gemaakt, daarna wordt de Mustang naar Multimatic in Canada verscheept alwaar ze er een GTD van maken.

Uiteraard is er een enorm krachtige V8 in het vooronder te vinden van deze Ford Mustang. Het is namelijk een 5.2 liter met een enorme mechanische compressor en dry sump-smering. Uiteindelijk hoopt Ford zo’n 800 paarden uit de V8 te extraheren. Maar die motor is slechts bijzaak, want de rest van de auto is minimaal net zo indrukwekkend.

Het onderstel is semi-actief en heeft hydraulisch aangestuurde veren en dempers, die je helemaal naar eigen wens kunt afstellen. Qua velgen kun je vervolgens kiezen uit gesmede aluminium wielen (standaard) of gesmede magnesium wielen (optioneel). Brembo remmen met keramische schijven zijn ook aanwezig.

Prijs Ford Mustang GTD

Net als bij de Porsche 911 GT3 RS is er veel moeite gestoken in de aerodynamica. Het koetswerk is grotendeels van koolstofvezel gemaakt, want de deuren, voorschermen, achterklep, dak, motorkap, splitter, diffusor en dergelijke zijn allemaal opgetrokken uit het peperdure goedje.

Ford is bloedserieus met de Mustang GTD. De auto moet een rechtstreekse concurrent worden van de 911 GT3 RS. Althans, dat denken wij. Ford heeft namelijk aangegeven dat ze een rondetijd van minder dan 7 minuten op de Nürburgring Nordschleife willen realiseren.

Qua prijs kan die zich ook meten met een 911 GT3 RS, want de richtprijs is 300.000 dollar. In de VS kost die super-Porsche namelijk 314.000 euro. Dat gaat dus een heel erg leuke vergelijkende test worden!

Zo klinkt de Mustang GTD (nee, niet als een viercilinder diesel):

