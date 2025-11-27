Ford Mustang Mach-E 2021-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Ford Mustang Mach-E 2021-heden.

Vandaag mag ik in een Ford Mustang rijden! Ja en die Mustang is in de historie van het model veel geweest. Een coupé, een cabrio, een fastback… Voorzien van een 2.3 EcoBoost en van dikke achtcilinders. Wat niet als eerste bij je op komt bij het horen van de naam Mustang is een volledig elektrische cross-over… Toch is dat wat Ford er van maakte toen ze met deze Ford Mustang Mach-E op de proppen kwamen. En dat is waar we het vandaag over hebben…

Heiligschennis! Dat zal allemaal best, maar het past wel bij wat Ford de laatste jaren doet. Afscheid nemen van modellen als de Focus, de Fiesta en eerder al de Mondeo, en daar SUV’s en cross-overs voor in de plaats aanbieden. Wereldwijd verkoopt dat als een malle. En er de naam Mustang opplakken? Puur marketingtechnisch natuurlijk slim, want het is één van de sterkste autonamen ooit!

Mach-E is leentje buur voor de Mach 1. Ooit een snelle versie van de muscle car die die Mustang ooit was. In je jaren 70 stond die in de orderboeken. Weinig dat aan die auto doe denken als je deze stekkerbak ziet, maar dat mag de pret niet drukken.

De auto staat op het GE1 platform van Ford. GE staat voor Global Electrified. De auto is fors. De lengte is 4,72 meter, met een wielbasis van maar liefst 4,92 meter. Ook de breedte is behoorlijk: 1,88 meter. Naast de populariteit en de marges, heeft het cross-overconcept nog een voordeel: er is voldoende ruimte voor de accu’s.

Er was in het begin keus uit twee accupakketten. Een 75 kWh batterij en een 98 kWh batterij. Kiezen tussen achterwielaandrijving en aandrijving op alle wielen was de andere optie. Qua actieadius zat je dan zo tussen de 400 en de 600 kilometer. Voor de zakelijke rijder die iets meer wilde dan alleen de naam Mustang op de auto, kwam er ook een GT. Altijd een AWD, 487 pk en een actieradius van net iets meer dan 500 kilometer.

In 2025 werd er een batterijpakket van 88 kWh toegevoegd aan het aanbod. Als AWD heeft die een actieradius van 550 kilometer en als RWD een actieradius van 600 km.

Als je dan kijkt naar wat je krijgt voor je geld, dan is het niet alleen nuttig om te kijken naar de aandrijving. Natuurlijk zijn de AWD versies een stuk duurder, maar de uitrusting is ook flink uitgebreider dan die van de RWD. Zeker als je op zoek bent naar een Ford Mustang Mach-E occasion is dat iets om in je achterhoofd te houden.

Zo heeft de AWD standaard 19” velgen (i.p.v. 18), adaptieve LED-koplampen en elektrische bedienbare stoelen. Je kan de AWD modellen herkennen aan de rode remklauwen, die bij de versie met achterwielaandrijving grijs zijn.

We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Ford Mustang Mach-E 2021-heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Ford Mustang Mach-E 2021-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Ford Mustang Mach-E 2021-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Weinig opmerkingen over de carrosserie van de auto. Let wel even achterop het dak waar de haaienvin antenne in het dak zit. De lak van de plaat waar de antenne op zit wil nog wel eens wat afbladderen.

De bouwkwaliteit van de auto is over het algemeen goed. De eerste exemplaren komen we wel opmerkingen tegen over rammelende interieurdelen. En hoor je veel windgeruis tijdens je proefrit? Check dan hoe goed de portieren aansluiten op de rest van de carrosserie. Ook dit is iets wat we eigenlijk alleen zien bij vroege exemplaren.

Denk voor de grap eens aan een driekwartfoto van de Ferrari Purosangue naast een Mach-E, ontworpen door Fords designhoofd Jason Castriota. Raad eens voor wie Castriota werkte vóór Ford? Voor Ferrari. Hij ontwierp de 599 GTB.

De stoelen worden online prima ontvangen. Sommige berijders zijn sportieve rijders en missen wel wat zijdelingse steun. Ook voor lange Nederlanders is het prima een zitpositie te vinden. Ben je echt lang dat kost dat wel ruimte achterin.

Kijken we even naar de ruimte op de achterbank. Die is op zich prima, maar de auto heeft natuurlijk wel die aflopende daklijn. Dus voor echte lange slungels is het achterin niet superfijn zitten. Heb je grotere kinderen of ben je vaak met volwassenen achterin op stap, probeer dat uit met het uitzoeken van je Ford Mustang Mach-E occasion. Neem je kids mee naar de testrit.

Dan nog iets over de afdekhoes in de achterbak. Die is voor veel eigenaren oorzaak van ergernissen. Hij blijft niet goed zitten en is onder de maat, zo lezen we.

Onderstel

Ford heeft een naam hoog te houden qua onderstel. Een Ford rijdt altijd goed en strak. Zeker als je de naam Mustang op een auto durft te plakken moet je wel iets waarmaken natuurlijk. Dat betekent wel wat concessies in comfort zo lezen we online terug. De auto is oncomfortabel afgesteld qua vering en demping. Aan de andere kant gaat hij daardoor wel de bocht om zoals je van Ford verwacht. De achterwielaangedreven versie wil je alleen niet te ver uitdagen want zeker op natter wegdek wil die nog wel wat uitbreken als je de grenzen op zoekt. Maar wat wil je met een auto van bijna 2.000 kilogram leeg.

De vering is dus stug. Vooral verkeersdrempels worden vervloekt online. Hij kan stuiteren over de drempels. Probeer dat dus uit bij de proefrit met je Ford Mustang Mach-E occasion. Sommige eigenaren geven aan dat het voor hen niet went.

Overigens is dat niet unaniem. Er zijn mensen die uit een nog stuggere auto komen en die vinden het allemaal wel meevallen. Wat ook kan helpen als je het op het randje vindt bij de testrit is kijken naar de velgenmaat. Kleinere velgen hebben hogere wangen en dat kan net het verschil maken. We lezen online dat 18 inch prettiger rijdt dan 19 inch. Probeer het uit. Zeker is dat op glad asfalt iedereen tevreden is.

De GT heeft Magneride adaptieve dempers en grote 385 mm grote Brembo remschijven standaard. Wel echt een upgrade ten opzichte van de standaard dempers en remmerij.

Aandrijflijn

Er is dus keus uit aandrijving op de achterwielen of aandrijving op alle vier de wielen. Aandrijving op de achterwielen is best logisch bij een elektrische auto. Het zijn zware auto’s met een laag zwaartepunt maar zonder gewicht op die voorwielen. Er is immers geen verbrandingsmotor die extra druk voorop geeft.

Kies voor een vierwielaangedreven versie als je een nog betere wegligging wil. Hij kan gewoon meer aan in de bochten en de balans is beter. Maar goed, vierwielaandrijving heeft natuurlijk altijd voordelen, ook bij een auto met een conventionele aandrijflijn.

Elektronica

Altijd een dankbaar onderwerp in de occasion aankoopadviezen is de elektronica. Ford koos in de Mustang Mach-E voor een enorm rechtopstaand scherm in de auto. Doet wel wat denken aan Tesla. Weinig klachten over de werking van de navigatie aan boord. Hij heeft draadloos Apple Carplay en Android auto dus als je niet met de Ford navigatie op stap wil is dat gewoon mogelijk. Werkt ook prima.

De bediening van zaken als de airco of de stoelverwarming zit ook in het scherm. Wij zijn daar niet persé heel enthousiast over, het leidt namelijk af tijdens het rijden, maar het is misschien ook wel een smaakdingetje. Een fysieke knop voor je stoelverwarming is gewoon intuïtiever. Probeer het uit.

De contactor van het hoog-voltage pakket gaat nog wel eens stuk. De contactor is eigenlijk de schakelaar tussen het batterijpakket en de rest van het systeem. Geeft die de geest dan gaat de auto in het beste geval in een noodloop of, waarschijnlijker, wil helemaal niet meer rijden. Die contactor moet dan vervangen worden.

De Ford Mustang Mach-E maakt gebruik van software updates over-the-air. Na het downloaden van zo’n update gaat het nog wel eens mis. Check gewoon of de allerlaatste softwareversie aanwezig is, want deze problemen zijn vooral bekend bij eerdere versies van de software.

Er waren een hoop problemen met die software in de vroege exemplaren. We komen veel meldingen tegen van mensen die een update uitvoeren en dan opeens de snelheid in mijlen in plaats van kilometer hebben bijvoorbeeld. Of hij wil daarna niet meer updaten. Allemaal verholpen als het goed is. Maar, nogmaals, zorg gewoon dat je de laatste versie van de software aan boord hebt bij aankoop van je Ford Mustang Mach-E occasion.

Een beetje afhankelijk van de versie van de auto is het mogelijk om de deuren te openen met behulp van een app op je telefoon. Hier komen we online veel problemen mee tegen. De digitale sleutel werkt dan vaak niet. Heeft de Ford Mustang Mach-E occasion die je op het oog hebt die optie? Test het dan vooraf uit. Overigens is het “normale” deur openen met een knopje ook wat hysterisch en omslachtig. Maar dat is wellicht smaak.

Als laatste dan de laadstekker. Die wil na een laadsessie af en toe niet goed loskomen. Auto afsluiten en opnieuw openen wil nog wel eens helpen. Mocht dit niet lukken dan is er altijd nog een noodontgrendeling.

Motoren

Elektromotoren zijn over het algemeen niet onderdelen waar veel over te melden is. Minder slijtage onderdelen en dus minder om op te letten. Op de plek waar een échte motor had kunnen zitten vinden we een ruime frunk.

Geeft ons verder de ruimte om onder dit hoofdstukje iets over het verbruik te zeggen. Dat willen jullie altijd graag weten, zo lezen we in de reacties. Niet verrassend dat de WLTP cijfers niet gehaald worden. De praktijkrange is bij veel gebruikers rond de 300 kilometer voor de 75 kWh batterij. Daar komen we de meeste gegevens over tegen. Past weer prima bij de 3/5 regel die collega @wouter altijd uitlegt.

De kou van de winter heeft ook niet onverwacht veel invloed op het verbruik. We lezen een gemiddeld verbruik van 18 kWh per 100 kilometer met in de winter een gemiddelde van 21 kWh op 100 kilometer. Blijf qua snelheid onder de 115 kilometer per uur wordt online getipt. Alles daarboven zorgt voor heel veel extra verbruik.

Dan nog iets over het laden. Er zijn gebruikers die online melden dat de auto bij het opladen rumoerig is. Volgens Ford komt dat omdat de koelsystemen hard moeten werken bij het opladen. Zeker als er hoge vermogens bij het laden gehaald worden.

Nog even een algemene opmerking. De Ford Mustang Mach-E is behoorlijk vaak teruggeroepen. Dat varieert van kleine dingen als afdichtingen tot de kans van oververhitting bij het laden. Allemaal netjes opgelost door Ford, maar check of alle recalls ook netjes zijn uitgevoerd bij de Ford Mustang Mach-E occasion die je op het oog hebt.

Elektrisch

Ford Mustang Mach-E 75 kWh RWD, 269 pk, 440 km actieradius (tot 2023)

Ford Mustang Mach-E 75 kWh RWD, 269 pk, 470 km actieradius (2023-2025)

Ford Mustang Mach-E 75 kWh RWD, 268 pk, 470 km actieradius (vanaf 2025)

Ford Mustang Mach-E 75 kWh AWD, 269 pk, 400 km actieradius (tot 2023)

Ford Mustang Mach-E 75 kWh AWD, 315 pk, 428 km actieradius (2023-2024)

Ford Mustang Mach-E 88 kWh RWD, 276 pk, 600 km actieradius (vanaf 2025)

Ford Mustang Mach-E 88 kWh AWD, 375 pk, 550 km actieradius (vanaf 2025)

Ford Mustang Mach-E 98 kWh RWD, 294 pk, 610 km actieradius (tot 2022)

Ford Mustang Mach-E 98 kWh RWD, 294 pk, 600 km actieradius (2022 – 2025)

Ford Mustang Mach-E 98 kWh AWD, 351 pk, 540 km actieradius (tot 2022)

Ford Mustang Mach-E 98 kWh AWD, 351 pk, 450 km actieradius (2022 – 2025)

Ford Mustang Mach-E 98 kWh AWD GT, 487 pk, 490 km actieradius (tot 2025)

Ford Mustang Mach-E 98 kWh AWD GT, 487 pk, 515 km actieradius (vanaf 2025)

Ford Mustang Mach-E 98 kWh AWD Rally, 487 pk, 510 km actieradius (vanaf 2024)

Aanbod Ford Mustang Mach-E 2021-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook Ford Mustang Mach-E 2021-heden is er te vinden. Op dit moment staan er 152 stuks te koop. De goedkoopste is een RWD 75 kWh versie met 176 duizend kilometer op de teller uit 2021. Voor 19.499 euro is ie van jou. De duurste is een hagelnieuwe Mustang Mach-E AWD met een 98 kWh batterij voor 65.400 euro.

Voor het totale aanbod van de Ford Mustang Mach-E 2021-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een 487 pk sterke For Mustang Mach-E GT uit 2021 en die mochten we lenen bij Ford Broekhuis in De Bilt.