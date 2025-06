Eindelijk lijkt de Mach-E op een echte Ford Mustang!

Met deze aangepaste Mustang Mach-E wil Ford deelnemen aan Pikes Peak.

Toen Ford met de Mustang Mach-E op de markt kwam kreeg het merk met veel kritiek te maken. Want hoe kon je nou zo’n legendarische naam op een elektrische crossover plakken. Inmiddels is de verontwaardiging wel weggewaaid, maar bij de liefhebber zal het nog altijd pijn doen.

Wel, er is goed nieuws. Eindelijk zien we nu een Mach-E die daadwerkelijk op een Mustang lijkt, met deze Ford wil het merk op Pikes Peak mooie dingen laten zien. Na het succes van de SuperVan en de brute SuperTruck, komt Ford nu weer eens met een knotsgek project waar we het warm van krijgen. De auto is gedoopt tot Super Mustang Mach-E.

Mustang Mach-E in actie op Pikes Peak

Tijdens Pikes Peak International Hill Climb op 22 juni laat Ford dit nieuwste elektrische wapen los. In de basis is het een Mustang Mach-E zoals we die kennen, maar nu met serieuze racegenen. Zo hoog als de elektrische cross-over is die je bij de dealer ziet staan, zo laas is deze racer in Mach-E vermomming. Inclusief gigantische spoilers, uiteraard.

Ford laat nog weinig los over de exacte specificaties. Wel laat het merk weten dat de Super Mach-E maar liefst 2.800 kg aan downforce genereert. Daarmee gaat deze Mach-E de SuperVan 4.2 en de SuperTruck in downforce voorbij. Qua vermogen moet je er toch wel aan denken dat drie elektromotoren een systeemvermogen van meer dan 1.000 pk gaan leveren in deze elektrische racer.

Het uiterlijk van de auto lijkt nog steeds op een Mustang Mach-E, maar verder is alles anders aan dit beest voor Pikes Peak. Een absurde achtervleugel, een agressieve diffuser en een enorme splitter transformeren de looks van deze elektrische auto.

Vorig jaar verbrak de SuperVan het bestaande record met bijna 37 seconden. Je mag toch wel verwachten dat de Super Mustang Mach-E, gezien zijn downforce, het nog beter gaat doen op Pikes Peak

De Mustang Mach-E stond altijd in de schaduw van de musclecar. Maar met deze elektrische racer lijkt de Ford eindelijk zijn naam eer aan te doen.