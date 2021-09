Ford Mustang Mach-E nu ook als politieauto

Dat valt wel op in je binnenspiegel, de Ford Mustang Mach-E als politieauto.

Langzaam maar zeker zie je steeds vaker een elektrische auto als politieauto ingezet worden. Ongeschikt voor politieachtervolgingen die lang kunnen duren, maar bijzonder goed geschikt voor in de stad. En dat hoeft lang niet alleen met een BMW i3 of Renault Zoe. Tegenwoordig is er veel meer keuze. De politie in het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen voor de Ford Mustang Mach-E als nieuwe politieauto.

De Metropolitan Police Force was bewust op zoek naar een duurzame auto voor de vloot. De handtekening voor een aanbesteding is nog niet gezet. Ford heeft deze Mustang Mach-E als concept politieauto gemaakt. De politie gaat het voertuig testen. De aanbesteding omvat 999 voertuigen voor de regio’s Sussex, Surrey, Zuid-Wales, Dyfed Powys, Devon & Cornwall en delen van Schotland. Het demonstratiemodel betreft een Mustang Mach-E Standard Range AWD. De politie krijgt uiteindelijk de keuze uit deze of de Extended Range met RWD.

Ford heeft goed nagedacht over het concept. Zo is de politie uitrusting gekoppeld aan de 12v batterij en niet het accupakket van de aandrijflijn. Denk bijvoorbeeld aan de zwaailichten. Nu afwachten of het politiekorps doorzet en overgaat tot het geven van groen licht voor de aanbesteding.