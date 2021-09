Volvo met 455 pk voor 55 mille in Nederland

Een Volvo met 455 pk zonder extreme taks. Kijk, dat zet zoden aan de dijk.

Het was een schok voor velen. Volvo nam in vrij korte tijd afscheid van zijn heerlijk roffelende vijfcilinders en zijdezacht spinnende zes-in-lijnmotoren. Ook diesels werden snel afgedankt. In plaats daarvan zette Volvo al vroeg in op downsizing en elektrificatie.

Dat heeft als voordeel dat ze er heel erg goed in zijn geworden. Zo weet het Zweedse merk trots te melden dat 1 op de 5 verkochte PHEV’s in Nederland een Volvo is. Dat is op zich ook niet zo vreemd, want je hebt veel vermogen voor weinig (en je kunt gedeeltelijk elektrisch rijden). We kunnen je nu melden dat Volvo nóg meer range en vermogen voor je in petto heeft.

Verbeterde Recharge-modellen

Het gaat in dit geval om alle ’60’- en ’90’-modellen. Dus de S60, V60, XC60, S90, V90 en XC90. Alle Recharge-modellen daarvan zijn aangepakt. De accu is verbeterd (18,8 kWh in plaats van 11,6 kWh) en er is een sterkere elektromotor.

De T6-modellen hebben nu 350 pk en de T8-modellen zelfs 455 pk! Het mooie is dat de CO2-uitstoot niet is toegenomen, dus je betaalt geen extra belasting voor meer vermogen. Ook lekker is dat de elektrische range is toegenomen. Afhankelijk per uitvoering kun je 70 tot 90 kilometer op een volle accu afleggen.

Volvo met 455 pk voor 55 mille!

De Volvo S60 T8 kost als luxe Inscription 55.195 euro. Dat is een topprijs voor zoveel vermogen en luxe. De Polestar Engineered (nu ook met 455 pk) heeft een prijskaartje waarop 64.195 euro vermeld staat. De V60 (de station-versie) met T6-motor in de Inscription Expression uitvoering (en 350 pk) is al van jou voor 51.195 euro. Een premium station met 350 pk voor iets meer dan een halve ton is echt een goede deal.

Alle uitvoeringen, prijzen en exacte specificaties worden later vandaag in de configurator van Volvo bekend gemaakt.