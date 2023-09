Ford Mustang Mach-E Rally: binnenkort gewoon bij de dealer!

Hoe cool is dat? Ford brengt een rallyversie van de Mustang Mach-E uit voor de straat.

Een elektrische cross-over koop je niet vanwege de off-roadcapaciteiten. Sterker nog: veel elektrische cross-overs hebben nauwelijks meer bodemspeling dan de gemiddelde hatchback. Dat gold ook voor de Ford Mustang Mach-e.

Ford onthuld nu echter een Mustang Mach-e die de ‘cross’ terugbrengt in cross-over. Op de IAA toveren ze nu opeens de Mustang Mach-e Rally uit de hoge hoed. Dit doen ze wel nadat alle pers weer vertrokken is, dat is dan weer een beetje jammer.

Op basis van de naam denk je waarschijnlijk ‘oké leuk, een rallyversie van de Mach-e, next’. Maar dit is niet wat je denkt: deze Mustang Mach-e Rally kun je straks gewoon bestellen bij Ford.

Het belangrijkste aspect van deze auto is natuurlijk het onderstel: de Rally is 20 millimeter verhoogd ten opzichte van de normale Mustang Mach-e. Net als de Mach-e GT heeft de Rally adaptieve dempers (MagneRide). De Mustang Mach-e Rally heeft ook een speciale rijmodus, genaamd RallySport. In deze modus zou je lekker off-road moeten kunnen scheuren (jazeker).

Ford heeft ook extra bescherming aangebracht aan de onderkant en spatlappen. Verder zijn er in de mistlampen verwerkt in de ‘grille’, geheel in rallystijl, een speciale splitter en een Focus RS-achtige spoiler. Maar het coolste onderdeel zijn natuurlijk de witte OZ-stijl velgen.

De Rally is ook meteen de krachtigste versie van de Mustang Mach-e. Het vermogen van de 487 pk is gelijk aan de Mustang Mach-e GT, maar de Rally heeft wel meer koppel. Je hebt de beschikking over maar liefst 880 Nm.

De Mustang Mach-e Rally is dus binnenkort gewoon te bestellen. Dat zal ergens begin volgend jaar zijn.