Ford maakt Mustang Mach-E duizenden euro’s goedkoper

De Ford Mustang Mach-E is een stukje bereikbaarder geworden.

Twee grote nieuwsfeiten van Ford deze ochtend. En ze hebben allebei te maken met de Mustang Mach-E. Het automerk heeft de productie van de elektrische auto opgevoerd. Ford spreekt over een verdubbeling ten opzichte van 2022. Het tweede nieuwtje is dat de prijzen verlaagd zijn.

Ford Mustang Mach-E goedkoper

Begin dit jaar verlaagde Ford al de prijzen van de Mach-E in de Verenigde Staten. Dat was destijds een antwoord op Tesla, die ook een prijsverlaging doorvoerde. De Model Y is een belangrijke concurrent van de Ford Mustang Mach-E.

De oude vanafprijs eerder dit jaar lag op 58.100 euro voor de Mustang Mach-E. Dat is nu 53.900 euro. Daarmee is de elektrische auto enkele duizenden euro’s goedkoper geworden. De Tesla Model Y was goedkoper en is nog steeds voordeliger met een vanafprijs van € 46.990.

Het zijn niet de enige twee nieuwtjes voor de Ford Mustang Mach-E. De Extended Range-varianten heeft nu een trekgewicht van 1.500 kg, met uitzondering van de GT. Ook heeft het Quick Acces-menu een update gehad, met nu een snellere toegang tot onder andere Apple Carplay en Android Auto.

Voor de vanafprijs van €53.900 scoor je een Ford Mustang Mach-E met de 75kWh grote accu. Het opgegeven rijbereik is 440 kilometer. Ook de Premium 98kWh Extended Range heeft een nieuw prijskaartje. Deze variant, met een opgegeven rijbereik van 610 km, is er vanaf €59.400.