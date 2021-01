Opel gaat EV's OPC-behandeling geven, maar dan anders - Autoblog.nl

Na twintig jaar verbrandingsmotoren, pakt Opel OPC binnenkort ook EV’s aan, al wordt het anders dan we gewend zijn.

Als je van een reguliere hatchback een hot-hatch wil maken, is het recept eenvoudig. Je lepelt wat meer vermogen in de motor, zorgt voor wat harder onderstel en plakt er stoerdere bumpers en spoilers op. Zo ook met de Opel Corsa van de E-generatie. De heetste benzineversie had een 1,4-liter turboviercilinder die 100 pk en 200 Nm leverde. De 1.0-liter turbodriecilinder leverde met 115 paardjes wel meer pk, maar met 170 Nm een stuk minder koppel. De OPC-versie kreeg echter een 1,6-liter turboviercilinder, die 207 pk en 245 Nm leverde. In overboost kon dit zelfs 280 Nm worden.

Een flink verschil dus, tussen de OPC-hatch en de ‘reguliere’ hatchback. Een verschil dat je in de toekomst waarschijnlijk niet meer gaat zien. Tegenover Auto Express licht Opel namelijk zijn plannen toe voor het VXR-submerk, het Britse equivalent van OPC. Ze hebben het voornamelijk over de Opel Mokka-e, maar bevestigen ook dat de nieuwe Corsa-e een OPC-variant krijgt. De Corsa en de Mokka delen hetzelfde platform, ga er dus maar vanuit dat wat voor auto A geldt, ook voor auto B speelt.

Die Mokka-e OPC komt als eerst en wordt het eerste VXR-model sinds 2015, stelt Auto Express. Begin 2022 introduceert Opel deze Mokka-e OPC. Moeten we voor deze crossover extreme specs verwachten? Nee, stelt Vauxhall-directeur Stephen Norman. “Als je vraagt naar topsnelheid en versnelling, dan hebben we meer dan genoeg. Maar we kunnen performance op andere manieren toevoegen.”

De 136 pk en de 260 Nm van de Mokka-e en Corsa-e zijn dus ‘genoeg’, stelt Norman. Daarmee heb je een 0-100 km/u tijd van (net onder de) 9 seconden en een topsnelheid van 150 km/u, in de Mokka-e. De Corsa-e doet die nul-naar-honderd in net iets meer dan 8 seconden en heeft dezelfde topsnelheid.

Plakt Opel er dan alleen een OPC-sticker op de EV’s om er voor de rest niks mee te doen? Nee, zo erg is het (waarschijnlijk) ook weer niet. Norman stelt namelijk dat het een hete auto wordt met ‘een hoger niveau aan performance dan iemand zou verwachten’, een auto die niet vernederd zou worden door ‘een ST van een van onze concurrenten’.

De Mokka-e OPC en Corsa-e zullen dus waarschijnlijk een aangepaste ophanging krijgen met een focus op sportief rijden. Oh en een blubberdikke bodykit en kuipstoeltjes, natuurlijk. Of dat genoeg gaat zijn om de OPC-koper te overtuigen? Dat zullen we in de komende jaren zien. De elektrische Vivaro krijgt eveneens een OPC-kuurtje, later krijgt de Astra PHEV ook een OPC-variant.