BREEK: Abiteboul gaat per direct weg bij Renault F1 - Autoblog.nl

Abiteboul zou baas blijven bij de overstap van Renault F1 naar Alpine F1, maar gaat nu tóch weg.

Cyril Abiteboul gaat per direct weg bij het Renault F1-team. In een nogal mager persbericht geeft Groupe Renault aan dat Laurent Rossi CEO van Alpine gaat worden en daarbij verantwoordelijk wordt voor de auto’s van Alpine, de sporttak en het F1-team. In september gaf Renault nog aan dat Abiteboul bij Alpine zou blijven, maar daar zien de Fransen nu tóch van af. Het was juist de verwachting dat Abiteboul CEO zou worden van Alpine, in plaats daarvan moet hij zich melden bij zijn plaatselijke UWV-kantoor.

Waarom Abiteboul weggaat bij Renault F1 wordt in het bericht niet duidelijk. Wel bedankt hij Renault voor het vertrouwen in hem ‘in al die jaren’. Abiteboul was sinds 2016 baas van het Renault F1-team, bij het ontstaan van het huidige fabrieksteam. Wie nu die rol overneemt, is eveneens onduidelijk. GP Blog merkt op dat volgens de geruchten Marcin Budkowski die rol gaat overnemen, momenteel Executive Director bij het F1-team.

Vermoedelijk heeft het vertrek van Abiteboul alles te maken met de prestaties van het team. Sinds 2016 is het beste resultaat in het 2018-seizoen geweest, toen het team vierde werd. De twee seizoenen daarna bleef het team plakken bij een vijfde plek.

Dat Rossi nu baas wordt van Alpine is enigszins opvallend, volgens de geruchten zou Davide Brivio die rol pakken. Brivio was tot voor kort teambaas bij MotoGP, maar werd onlangs opgepikt om naar Renault te gaan. Wat Brivio nu bij Renault gaat doen, is onbekend. Rossi werkte vanaf 2000 enkele jaren voor Renault in de afdeling mechanical engineering, later vertrok hij om onder meer voor Google te werken. In 2018 keerde hij terug bij de Franse autobouwer, als Director of Strategy & Business Development.