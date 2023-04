Let op! Morgen is de apotheose van de Europese flitsmarathon

De apotheose van de Europese flitsmarathon ja. En nou niet zeggen dat we je niet gewaarschuwd hebben.

Je zou het misschien niet zeggen, maar er werd de afgelopen week meer geflitst dan normaal. En daarmee bedoelen we dus dat er nóg meer werd geflitst dan normaal. Want ze staan natuurlijk al dagelijks in grote getale met hun busjes en camera’s langs ’s Heeren Wegen…

Maar da’s deze week dus nog erger dan normaal en morgen is de apotheose van deze zogeheten flitsmarathon. Wij stellen ons daarbij overigens voor dat het lijkt alsof er een plaatselijke onweersbui is losgebarsten langs de snelwegen, zoveel flitsen zullen er te zien zijn…

Apotheose van de flitsmarathon

Om je een beetje een idee te geven van hoe heftig het eraan toegaat op de zwaarste dag van de flitsmarathon, hier even wat cijfers van vorig jaar. Toen deden 19 landen mee en dat leverde flink wat geld op/kostte flink wat geld (doorhalen wat voor jou niet van toepassing is)

Toen controleerden bijna 15.000 agenten ruim 3,1 miljoen automobilisten op hun snelheid. Dat deden ze bij ruim 10.500 controleposten. Die flitsers pakten in totaal 104.315 hardrijders, waarbij 27.963 chauffeurs aan de kant werden gezet om een boete te krijgen.

De andere 76.352 snelheidsduivels kregen hun bon later in de brievenbus. Ook werd van een flink aantal hardrijders het rijbewijs ingenomen. En dan wil jij natuurlijk ook weten wie het het bontst heeft gemaakt?

In Duitsland werd een man (m/v/x) gesnapt die met 190 over een 80 kilometerweg scheurde. Of die zijn rijbewijs inmiddels weer terug heeft, is bij ons niet bekend…

Pas dus morgen een beetje op als je gaat rijden

Daarom dus de waarschuwing, doe het morgen een beetje rustig aan, de apotheose van de Flitsmarathon zal vast niet onderdoen aan die van volgend jaar. Oh ja, als jij volgend jaar zelf een ‘eervolle’ vermelding wil als degene die met de hoogste snelheid is geflitst, dan moet je juist niet rustig aan doen.

Voor alle anderen; we hebben je gewaarschuwd!