Scoor een gratis Ford Mustang bij deze happy meal op Marktplaats

Een verkoper op Marktplaats heeft een interessante invalshoek gevonden om zijn Ford Mustang te verkopen.

Advertenties voor auto’s, je kan het op verschillende manieren aanpakken. Strak, feitelijk en zakelijk is de meest gebruikelijke variant. Maar je kan er ook een spektakel van maken natuurlijk. De auto helemaal afzeiken bijvoorbeeld, of juist je mooiste herinneringen eraan meegeven aan de volgende eigenaar. Een paar racy foto’s van je vrouw erbij kan ook, maar dat mag eigenlijk niet meer anno 2023.

De eigenaar van deze Mustang gaat voor een ander klassiekertje; de package deal. In dit geval niet een Lamborghini waar je ook een huis bijkrijgt, maar een Ford waar je ook een Happy Meal bijkrijgt. Of eigenlijk andersom. Alleen kost de happy meal in kwestie dan wel 40.000 Euro. Nu wisten we dat inflatie uit de klauwen loopt, maar dat het zo snel gaat, is wel een beetje Weimarresque.

Nou ja, het is een beetje flauw, maar het haalt wel autoblog. Dat komt echter ook omdat de auto best wel gaaf is. Het gaat hier om een Mustang GT uit 2015, dus met de five-point-oh. De auto heeft een paar modificaties gekregen. Zo worden er niet één, maar verschillende aftermarket uitlaten mee verkocht. De ‘Stang is zwart met rode streepjes en maakt met de zwarte velgen een ‘stoere’ indruk.

Op de teller staan 120.000 kilometers. Naar eigen zeggen heeft de eigenaar er in de weekenden mee gereden en er niet elke dag zijn woon-werkverkeer in afgelegd. De auto staat volgens de beste man ‘netjes op zijn pootjes’. Koop dan?