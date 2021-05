Toyota Mirai haalt 1.000 km range in de praktijk - Autoblog.nl

Een Toyota Mirai doorbrak vorige week als eerste waterstofauto de magische 1.000 km-grens.

In de strijd tussen elektrisch versus waterstof lijkt het pleit al aardig beslecht te zijn in het voordeel van de eerste. In ieder geval als het om personenwagens gaat. Toch geeft Toyota nog niet op. Sterker nog: ze kwamen vorig jaar nog met een gloednieuwe generatie Mirai.

De Mirai gaat het erg lastig krijgen tegenover alle elektrische auto’s, maar toch is de Toyota Mirai niet zonder voordelen. Als je eenmaal een waterstofstation gevonden hebt is de auto bijvoorbeeld een stuk sneller vol. Ook is de actieradius van 650 km beter dan die van veel elektrische auto’s.

650 km is de fabrieksopgave, het is vervolgens altijd de vraag hoe een auto het er in de praktijk vanaf brengt. Wat blijkt? In de praktijk zit er nog veel meer in. Vorige week werd er namelijk maar liefst 1.003 km in een Toyota Mirai gereden, op één tank. Daarmee is de magische grens van 1.000 km doorbroken. Daarbij werd een gemiddeld gebruik van 0,55 kg waterstof per 100 kilometer gehaald.

De actieradius van 1.003 km die de Toyota Mirai wist te halen was genoeg voor een wereldrecord. Nu heeft de Mirai ook weinig concurrentie, maar dat is vaak juist het geheim van een record halen. Sla het Guinness Book of Records er maar eens op na.

De recordrit werd verreden in Frankrijk, waarbij vier bestuurders het stokje aan elkaar doorgaven. Volgens Toyota zijn er daarbij geen foefjes gebruik die normale Mirai-rijders niet kunnen gebruiken. Als je zelf dus de beschikking hebt over een Toyota Mirai: de uitdaging staat er. Misschien kun je het record wel afpakken van Toyota.