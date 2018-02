Ford ontslaat topman Raj Nair na ongepast gedrag

Nair mocht zijn spullen pakken en vertrekken.

Vandaag heeft Ford bekendgemaakt dat Raj Nair per direct is ontslagen. Nair was executive vice president bij Ford Noord-Amerika en stond destijds aan het roer bij de ontwikkelingen van de nieuwe Ford GT. Ook hield hij zich bezig met het raceprogramma van de Amerikaanse autofabrikant.

Ford zegt Nair te hebben ontslagen naar aanleiding van ongepast gedrag. Het merk gaat niet op de details in, maar zei er het volgende over:

“We made this decision after a thorough review and careful consideration. Ford is deeply committed to providing and nurturing a safe and respectful culture and we expect our leaders to fully uphold these values.” – Ford CEO Jim Hackett

Of Nair in de billen van zijn secretaresse heeft geknepen of dat hij bijvoorbeeld geheimen van Ford heeft gelekt is dus niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Ford zonder pardon Nair heeft ontslagen. Gezien zijn belangrijke functie binnen het automerk zal het geen licht vergrijp zijn geweest.

“I sincerely regret that there have been instances where I have not exhibited leadership behaviors consistent with the principles that the Company and I have always espoused. I continue to have the utmost faith in the people of Ford Motor Company and wish them continued success in the future.” – Raj Nair

Het is nu nog niet bekend wie hem gaat opvolgen. De 53-jarige Nair was vice president van Ford sinds 1 juni 2017.