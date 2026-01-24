EU gaat Chinese automerken dwingen om benzineauto’s te bouwen

De grote maas in de wet gaat dicht.

Autofabrikanten uit China kwamen als een wervelwind naar Europa om de gevestigde orde veel pijn te doen. De Europese Unie reageerde door importheffingen te voeren op de elektrische auto’s uit China. ”Prima!”, zeiden de Chinese merken en ze begonnen met het invoeren van plug-in hybride auto’s en EV’s met een range-extender. Daar zit immers geen extra belasting op.

Het lijkt nog te hebben gewerkt ook. De export van Chinese hybride voertuigen naar de EU is in 2025 met 155 procent gestegen. Aan de andere kant steeg de Chinese EV-verkoop in Europa maar met 12 procent. Zo vormen hybride auto’s nu al een derde van de Chinese auto-export. “Als de huidige trends zich doorzetten, zullen ze tegen medio 2026 elektrische voertuigen en benzineauto’s overtreffen”, voorspelt het zakenblad The Economist.

Ook in Nederland zijn de hybride Chinese auto’s goed vertegenwoordigd. Uit de autoverkoopcijfers van Chinese merken in Nederland blijkt dat de twee bestverkochte modellen – de BYD Seal U en Lynk & Co 01 – auto’s zijn die als PHEV te koop zijn (de Seal U alleen als DM-i-versie, de Lynk & Co is altijd hybride).

EU wil Chinese hybride ook aanpakken

Een tijd lang hebben de Chinese merken kunnen inzetten op hybride auto’s voor Europa. Daar lijkt binnenkort verandering in te komen. De Franse Euro-commissaris Stéphane Séjourné vertelt aan het Duitse Euractiv over zijn plannen. Hij heeft “de kwestie van Chinese hybride voertuigen bij verschillende gelegenheden aan de orde heeft gesteld”. Nu lijkt hij ook echt stappen te zetten.

De beredenering is vrij simpel: als de EU bescherming en “gelijke concurrentievoorwaarden” wil voor Europese fabrikanten bij EV’s, dan is het lastig uit te leggen waarom dat niet zou gelden voor hybrides die ook uit China komen, vindt Séjourné.

Heffing op hybride?

De Fransman wil dezelfde maatregelen die gelden voor volledig elektrische voertuigen. Op dit moment zijn dat heffingen van 7,8 procent tot 35,3 procent, afhankelijk van de fabrikant, bovenop de standaardheffing van 10 procent.

De timing is echter niet denderend. China en de EU begonnen elkaar net weer aardig te vinden. Beide partijen hebben lang onderhandeld en zouden binnenkort met een compromis komen. Als alternatief voor de tarieven kunnen Chinese fabrikanten zich verplichten tot minimumprijzen bij de import van elektrische voertuigen in de EU.

Beide beschermingsmechanismen – tarieven en minimumprijzen – blijven naar verwachting als opties beschikbaar. We weten alleen nog niet wanneer de nieuwe regeling in gaat. Wellicht dat de dreiging van heffingen op de hybrides nog zand in de motor kan gooien.

Belangrijk detail: het gaat op dit moment om verkenningen en interne discussie, geen definitief besluit. Er is bovendien nog onduidelijkheid over de afbakening: wat wordt precies bedoeld met “hybride”? Gaat het alleen om PHEV’s, of vallen ook mild-hybrids, full hybrids en zelfs EREV’s onder de definitie? Juist dat maakt het juridisch en praktisch meteen ingewikkeld.

Kortom, na de elektrische Chinese auto’s bereidt de Europese Unie zich voor om ook de hybride auto’s uit het Aziatische land te bombarderen met extra belasting. De grote vraag: welk konijn toveren de Chinese merken vervolgens uit de grote hoed? Zou het zelfs zover kunnen komen dat je als benzine liefhebbende Europeaan, een Chinese auto moet kopen omdat daar geen importheffingen op zitten?

Via Electrive