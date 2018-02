De nieuwe Peugeot 508 is officieel

Alle details over de nieuwe sedan van het merk zijn bekendgemaakt.

We konden gister in alle uitbundigheid discussiëren over het uiterlijk van de nieuwe 508. In dit topic pakken we de handschoen weer op, maar eerst nadat je een lap informatie tot je hebt genomen.

De nieuwe 508 staat op het inmiddels welbekende EMP2-platform. Op dit platform staan busjes als de nieuwe Rifter, Citroën Berlingo en de Opel Combo, maar ook auto’s als de DS 7 Crossback en de Peugeot 5008.

Peugeot zegt bewust voor een uitgesproken uiterlijk te hebben gekozen. Niemand trapt er nog in om met een saaie vierdeurs sedan op de markt te komen. Een aantrekkelijk ontwerp is noodzakelijk om op te vallen in het overweldigende huidige aanbod op de automarkt. Peugeot heeft geprobeerd om lijnen van een coupé naar de 508 te brengen en toegegeven: het is een behoorlijk aantrekkelijke auto geworden. Het vorige model was in mijn ogen iets te zakelijk ontworpen, maar met de nieuwe 508 slaat Peugeot een verse, nieuwe weg in.

De 4,75 meter lange 508 heeft een bagageruimte van 487 liter. Met neergeklapte achterbank komt het totaal op 1.537 liter bagageruimte. Daarnaast zit de D-segmenter vol opbergvakken, dat bij elkaar opgeteld goed is voor nog eens 32 liter aan opbergruimte. Met de komst van de Peugeot 208 introduceerde Peugeot de i-Cockpit en de 508 heeft de nieuwste generatie van dit systeem gekregen. Inzittenden kunnen aan de slag met een 8-inch HD-touchscreen (10-inch vanaf de Allure-uitvoering) en de bestuurder heeft voor zijn neus een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel dat naar eigen smaak kan worden aangepast. Zoals het een moderne auto betaamt, heeft de Peugeot 508 afscheid genomen van de analoge klokken.

Bij zijn introductie is de 508 leverbaar met twee 1.6 PureTech benzinevarianten en vier diesels op basis van de 1.5 en 2.0 BlueHDi-motoren. Bij de benzinevarianten gaat het om de 180 pk sterke PureTech 180 S&S EAT8 en de 225 pk sterke PureTech 225 S&S EAT8. Qua diesels zijn er de BlueHDi 130 S&S, de BlueHDi 130 S&S EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 en de BlueHDi 180 S&S EAT8.

De BlueHDi 130 S&S is de enige variant met een handbak. Alle andere motorvarianten komen standaard met een 8-traps automaat. In het najaar van 2019 introduceert Peugeot een plug-in hybride versie van de 508.

De nieuwe Peugeot 508 is te zien op de Autosalon van Genève. De verkoop gaat in september van start. Prijzen zijn nog niet bekend.