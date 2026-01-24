Renault 5 E-Tech krijgt extra korting in Duitsland: in Nederland ook?

De herboren 5 is lekker goedkoop bij de buren. En wij dan?

De kogel is in Duitsland door de staatskerk. De regering wil het aantrekkelijker maken voor haar bevolking om in een elektrische auto te gaan rijden. Daarom is er sinds kort een grote pot subsidie geopend voor de aanschaf van elektrische auto’s, plug-in hybride auto’s en EREV (extended range electric vehicle). Het maximale subsidiebedrag is 6.000 euro.

Dat tikt al lekker aan, maar bij Renault Deutschland maken ze het nog interessanter. Particulieren die er een lease- of financieringsovereenkomst van minimaal twee jaar aangaan op een elektrische Renault, krijgen in vier termijnen maximaal 2.000 euro terug op hun aanschaf. Bij de hybride modellen werkt het hetzelfde, maar dan met maximaal 1.000 euro.

In Duitsland kost de basisversie van de Renault 5 E-Tech 28.000 euro. Je krijgt dan de uitvoering met 312 kilometer actieradius en 122 pk. Haal je daar de subsidie en de extra Renault-korting van af, dan hou je nog maar 20.000 euro over.

En wij dan?

Hier in Nederland zijn de specificaties net wat anders. De instapper hier heeft 95 pk, de middenuitvoering 120 pk en de topversie genaamd comfort range krijgt 150 pk. Ze zijn respectievelijk geprijsd vanaf 24.990 euro, 28.290 euro en 31.290 euro. Na navraag bij Renault Nederland weten we dat dat niet verandert.

De woordvoerder legt uit hoe zulke kortingsacties bij Renault werkt. ”Elk land heeft zijn eigen marketingbeleid welke afgestemd wordt op de markt in samenwerking met het hoofdkantoor in Frankrijk.” Hij maakt vervolgens duidelijk: ”dit is een Duitse marketingactie en die zullen wij niet in Nederland krijgen. Er staan geen kortingsacties in Nederland gepland.”

Wat we in Nederland wel hebben gekregen, is een tijdelijke gratis optie. Het ‘Pack Winter’ van 400 euro was tijdelijk kosteloos aan te vinken op de evolution-variant, de goedkoopste versie van de middelste en duurste uitvoering. Dit pakket omvat een zesvoudig verstelde bestuurdersstoel, een in hoogte verstelbare passagiersstoel en stoelverwarming voor de voorstoelen. Het winterpakketje kost normaal gesproken 400 euro.

Waarom krijgen Nederlanders geen korting?

Het is geheel toevallig dat de Duitse kortingsactie tegelijkertijd komt met het besluit om de subsidiesluizen weer te openen. Wanneer we vragen of er een zelfde kortingsactie in Nederland kan komen als we hier weer de SEPP gaan hanteren, krijgen we geen antwoord.

Wat kan dan de reden zijn? Nou, misschien wel de verkoopcijfers. In heel Duitsland verkocht Renault 7.884 5’jes in 2025. Da’s niet best in een land met 84 miljoen mensen. Ter vergelijking: hier in Nederland verkocht Renault er 5.008. Zouden wij hier geen korting krijgen omdat we de 5 toch al kopen?