Ford presenteert gloednieuwe raceauto

Deze Ford raceauto is een eerste samenwerking tussen de autofabrikant en gamers.

En met gamers voel je hem al aankomen. Dit is helaas geen project voor in de echte wereld. Wat je ziet is een raceauto bedacht door Ford en Team Fordzilla. Laatstgenoemde is een esports team en voor de Duitse beurs Gamescom is deze creatie tot stand gekomen.

De Ford raceauto luistert naar de naam Team Fordzilla P1 concept. Designers van het automerk en het esports team hadden diverse ontwerpen verzonnen. Via Twitter konden vervolgens fans stemmen op hun favoriete design. Uiteindelijk kwamen er twee finale kandidaten. Daar is dit model als winnaar uit de bus gekomen.

Het ontwerp, getekend door Arturo Ariño, was goed voor 83,3 procent van de stemmen. Als je denkt: wat boeit zo’n virtuele auto nou, dan heb je het mis. Er is een actieve community dat zich wel degelijk interesseert voor alles dat te maken heeft met esports. Er werden dan ook 225.000 stemmen uitgebracht.

De inspiratie van de auto is een mix van de Ford GT, longtail raceauto’s op Le Mans en de compacte body moet weer een verwijzing naar behendige auto’s voor op compacte circuits als Monaco. Ford heeft bekendgemaakt dat de raceauto in 2021 naar een ‘populaire game’ komt. Welke game, dat wil de autobouwer nog niet prijsgeven. De kans bestaat dat het om Gran Turismo 7 gaat, al heeft deze nieuwe racegame nog geen officiële releasedatum.