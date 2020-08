Bentley Flying Spur met carbon goodies voelt onwennig

Bentley maakt de Flying Spur sportief aan de hand van een nieuwe uitvoering. Dat voelt toch een beetje vreemd.

Alsof je moeder opeens kleding van een hippe tiener gaat dragen. Dat gevoel komt naar boven wanneer we het het hebben over deze nieuwe uitvoering van de Bentley Flying Spur. De Britse autofabrikant heeft een zogenaamde Styling Specification uit de doeken gedaan. Het is een sportieve variant van de luxe sedan.

De Bentley Flying Spur Styling Specification omvat een carbon splitter, sideskirts, diffuser en een kleine achterspoiler. Het zijn allemaal subtiele aanpassingen die het enorme apparaat een wat sportiever gevoel moeten geven. Sportief met een auto van bijna 2.500 kg.

Bentley zou Bentley niet zijn als ze wat extra’s hadden toegevoegd. Zo loopt het carbon patroon symmetrisch aan beide kanten van de auto. Er is gebruik gemaakt van meerdere lagen koolstofvezel om de stevigheid te kunnen garanderen. Bovendien is er een Bentley badge verwerkt in de carbon sideskirts.

Mocht je als bezitter van een Bentley Flying Spur nu helemaal wild worden van deze uitvoering, dan heeft het automerk goed nieuws voor je. De carbon goodies zijn ook achteraf te monteren op reeds geleverde exemplaren.

Ondanks het forse gewicht gaat deze klerenkast aardig vooruit. De geblazen W12 is goed voor 635 pk en 900 Nm. Daarmee accelereert de sedan in slechts 3,8 seconden naar 100 km/u. Met de Bentley Flying Spur rijtest en video was al te zien dat dit nieuwe model uitstekend luxe met snelheid weet te combineren.