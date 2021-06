Ford Puma ST Gold Edition is geen toeval - Autoblog.nl

Ford heeft het doek getrokken van de Puma ST Gold Edition. De wat? Ja, we leggen het je uit.

Dit is niet zomaar een autofabrikant die weer eens met een gek speciaaltje komt. De Ford Puma ST Gold Edition is een weloverwogen model. De crossover is tot stand gekomen aan de hand van liefhebbers van het merk.

Op sociale media organiseerde Ford een stemming. Fans in Europa kregen de kans om uit een aantal Puma ST-samenstellingen te kiezen. De combi met de meeste stemmen zou daadwerkelijkheid zo gemaakt worden. De naam mocht tevens door de fans zelf worden verzonnen. En zo is deze ST Gold Edition tot leven gekomen.

De ST Gold Edition is zwart van kleur met een grijs gouden striping. De remklauwen zijn rood en dat goud komt weer terug op de stoelen in het interieur. Een alternatieve naam voor deze uitvoering was Puma ST 24K Edition.

Ford Puma ST Gold Edition

De peilingen vonden online plaats in diverse Europese markten. Tien dagen lang kregen fans de kans om een stem uit te brengen. In totaal kwamen er bijna 275.000 stemmen binnen. De motor is niet anders dan bij een gewone Puma ST. Dus een 1.5-liter EcoBoost benzinemotor met 200 pk. De crossover sprint in 6,7 seconden naar de honderd.