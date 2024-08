X3 met M Performance Parts is dikker dan een X3 M

Vier uitlaten en een grote spoiler, maar het is geen X3 M.

De nieuwe X3 is volgens BMW sportiever dan ooit. Desondanks – of misschien juist daardoor – komt er geen X3 M meer. Wil je toch een dikke X3 waar je de blits mee kunt maken? Niet getreurd, er is nu de X3 met M Performance Parts.

Het meest opvallende aan de M Performance Parts is de achterspoiler, die regelrecht bij Mansory vandaan lijkt te komen. De spoiler is voor de afwisseling niet gemaakt van carbon, maar van polyurethaan. BMW is sowieso creatief geweest met materialen, want de spiegelkappen, diffuser en antenne zijn gemaakt van met aramide versterkt plastic.

Zit er dan helemaal geen carbon op de X3 met M Performance Parts? Jawel hoor, de M Perfromance-dorpels, -tankdop en -uitlaatsierstukken zijn van CPFR (Carbon-Fiber Reinforced Plastic). Als je die vier uitlaten wil moet je trouwens wel de X3 M50 bestellen, die ze standaard heeft. Op de gewone X3 zul je toch genoegen moeten nemen met twee uitlaten.

Wat we natuurlijk ook niet mogen vergeten zijn de ‘exclusieve M Performance-zijstickers’. Dit stickerset is perfect aangepast aan de geometrie van de auto en verwijst duidelijk naar de autosport, aldus BMW. Last but not least zijn er ook speciale 22 inch M Performance-velgen.

Uiteraard zijn deze onderdelen allemaal los te bestellen en kun je jouw X3 dus naar smaak ‘verfraaien’. De prijzen noemt BMW helaas nog niet. Om een idee te krijgen kun je even onze recente video met de M2 M Performance Parts bekijken.