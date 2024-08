Verkoop EV’s én PHEV’s keldert in Europa

De populariteit van stekkerauto’s was tanende de afgelopen maand.

Er wordt regelmatig geroepen over de tegenvallende vraag naar EV’s, maar hoe is het nu echt gesteld met de verkopen? Daar kunnen we wat over zeggen, want we hebben verse cijfers van ACEA. Daarbij gaat het dus om de verkopen in Europa.

Om maar met de deur in huis te vallen: de verkopen van EV’s zijn gedaald met 10,8% ten opzichte van vorig jaar. Het marktaandeel van EV’s in Europa was 12,1%. De daling was vooral de schuld van Duitsland. Zoals we eerder al schreven is de verkoop daar zwaar gekelderd (-36,8%), nu de incentives zijn gestopt.

Aan Nederland lag het niet, want hier is de verkoop van EV’s wel gestegen met 8,9%. De grootste stijger was echter België. Daar werden 44,2% meer EV’s verkocht. Bij onze Zuiderburen zal de verkoop volgend jaar echter ook weer in gaan zakken, want dan wordt de aankooppremie afgeschaft in Vlaanderen.

Stekkerauto’s waren in brede zin niet populair afgelopen maand, want ook de verkoop van PHEV’s zat flink in de min. Die daalde met 14,1%. Gewone hybrides daarentegen zaten juist in de lift. De verkoop daarvan steeg met maar liefst 25,5%. De strategie van Hyundai om meer te gaan focussen op hybrides is daarom misschien niet zo gek. Al moeten we natuurlijk niet te veel conclusies trekken op basis van de cijfers van één maand.

De verkoop van benzineauto’s (exclusief hybrides dus) nam overigens ook af, met 7%. Hetzelfde geld voor diesels, maar dat is inmiddels geen verrassing meer. Diesels zaten met 10,1% in de min.

Bron: ACEA