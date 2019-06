Ford stuurt 12.000 Europese werknemers uit de laan

Hak, hak, hak..

De Amerikaanse autofabrikant Ford is alweer even bezig met flinke bezuinigingen. In een poging de huidige situatie in de autowereld te overleven, is besloten om het roer om te gooien voor de Europese divisie van het merk. Voor het einde van 2020 zal Ford ongeveer 12.000 medewerkers op straat zetten.

Ford heeft vandaag gemeld dat het na het sluiten van een fabriek in Slowakije de komende anderhalf jaar nog eens vijf fabrieken zal opdoeken. Het gaat om drie fabrieken in Rusland, evenals vestigingen in Frankrijk en Wales. Hiermee slinkt het totaal aantal fabrieken van Ford in relatief korte tijd van 24 naar 18 stuks.

Hoewel het een fors aandeel is van het totaal aantal medewerkers, acht Ford de ontslagronde noodzakelijk om niet ten onder te gaan. Ford probeert met man en macht het hoofd boven water te houden in een tijd waar het enerzijds (deels) elektrische en autonome auto’s moet ontwikkelen en anderzijds zijn motoren naar de hedendaagse standaarden moet helpen.

Dit alles kost natuurlijk een flinke pot geld, wat extra zuur is voor Ford, aangezien het met name in Europa heeft te kampen met tegenvallende verkoopcijfers. Als klap op de vuurpijl heeft concurrent General Motors recentelijk een behoorlijke appel voor de dorst gekregen, toen het Opel en Vauxhall verkocht aan het Franse concern PSA.

Tegelijkertijd heeft Ford het een en ander uit de zoeken gedaan over zijn elektrische productenstrategie. Zo zal het merk de komende jaren drie nieuwe auto's onthullen.