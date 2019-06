Kies maar: 50K of een hagelnieuwe krachtbolide?

Een pikante V6 in een agressief ogende Amerikaan, of toch maar die flappen...

Dat golf een lucratieve sport kan zijn, dat hoeven we alleen maar aan Tiger Woods te vragen. De Amerikaanse professioneel heeft in de loop van zijn carrière naar verluidt anderhalf miljard dollar verdiend met het slaan van ballen. Zo nu en dan wordt er ook een auto uitgedeeld aan de uitblinkers. Zo kreeg laatst iemand de sleutels van BMW M8 Competition in zijn handen gedrukt, na het maken van een hole-in-one.

Vandaag kregen we een soortgelijk verhaal op de radar. In de Verenigde Staten is de eerste hole-in-one ooit van de zeventienjarige junior golfer Jack Kyger beloond met een wonderbaarlijke prijs: een bijna 500 pk sterke Cadillac ATS-V ter waarde van 50.000 dollar. Voor Kyger was het een onwerkelijk moment:

“There was a sign saying you can win a car, and I didn’t even think about it, it was just another hole. Then they said, closest to the pin wins a TV, so I was just trying to leave a good putt for a birdie. I threw it past the hole and it spun back and it went in and they told me I won $50,000 or a car and we were all freaking out. To think you can win that much money with one shot, is crazy. We were just screaming and going crazy. We were five holes away, but they said they could hear us in the clubhouse.”