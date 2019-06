Deze zwarte Audi SQ2 loopt 262 km/u

Serieuze snelheden in een kleine CUV. Gelukkig heeft de auto voldoende Uberholprestige.

Een auto aanpassen is niet bepaald een sinecure. Een fabrikant is jarenlang bezig om een auto te ontwikkelen en te testen. Vervolgens neemt een tuner een paar weken de tijd om er totaal iets anders van te maken. Aan de ene kant wil je dat het eindproduct van de tuner afwijkend is. Waarom zou je er anders geld aan uitgeven?

Aan de andere kant moet het basis ontwerp niet te veel veranderd worden. Dan bedoelen we niet alleen het design, maar ook de techniek. Kortom, dat je net even gebruik van de marges die de fabrikant heeft gecreëerd. Een tuner die relatief bescheiden te werk gaat is ABT Sportsline. Het 120-jaar oude bedrijf houdt zich al jaren bezig met de producten uit de Volkswagen Group.

Zo ook deze Audi SQ2. De rappe urban stadsrakker van Audi is voorzien ‘CJXC’-uitvoering van het ‘EA888’ blok. Dit betekent dat het blok redelijke reserves kent waar ABT gebruik van kan maken. Standaard beschikt de 2.0 TFSI motor over 300 pk en 400 Nm. In principe is dat al veel vermogen voor zo’n auto. Na de ECU-behandeling van ABT Sportsline bedraagt het vermogen 350 pk en 440 Nm. De 0-100 km/u sprint wordt nu afgeraffeld in 4,6 seconden, in plaats van de tergend trage 4,8 die de standaard SQ2 nodig heeft.

Ook kan ABT de begrenzer voor je monteren. Volgens de tuners uit Allgau loopt de SQ2 na de powerkuur 262 km/u. Er zijn tuners, zoals MTM, die een héél stuk verder gaan, maar bij ABT Sportsline hoef je niet bang te zijn voor de garantie. Qua uiterlijk vertoon houden de Duitsers zich behoorlijk in. Er kan gekozen worden voor 19″ of 20″ lichtmetalen velgen, in combinatie met spacers.