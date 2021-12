Dít is de Polestar 3 en hij komt er snel aan

Polestar maakt zich klaar voor de release van hun derde model, die op gepaste wijze Polestar 3 heet.

Hoe moeilijk kan het zijn om je auto’s namen te geven? Het piepjonge Polestar (dat met dank aan Volvo en Geely bepaalt geen vreemde is echter) laat zien hoe makkelijk het is. Ze begonnen met de 1, een coupé. Toen kwam hun tweede model, een sedan genaamd 2. Dan is het nu de beurt aan een SUV. Drie keer raden hoe die gaat heten.

Polestar 3

Mocht je nu Polestar 4 of 5 gezegd hebben, dan zit je iets verder in de toekomst. Die komen namelijk ook, maar eerst wil Polestar onze aandacht richten op de Polestar 3. Deze komt in 2022 al op de markt en het gaat een crossover dan wel SUV worden. In ieder geval een forse auto die wat hoger op de poten staat.

Polestar deelt ook al een globaal plaatje van de styling, nog gecamoufleerd natuurlijk. Dan nog kunnen we al een paar dingen zien. We zien op de Polestar 3 dat ‘ie lekker breed geplaatste wielen en wielkasten heeft om hem sportief te laten ogen. Details aan de voorkant zijn ook bekend: deze gaan veel weg hebben van de Precept concept. Wel zit de auto verder nog ingepakt, dus voor de rest wordt het wachten op de onthulling.

In de VS gebouwd

Polestar heeft een aandeel in de Volvo-fabriek in Charleston, in de VS. Dat gaat de thuisbasis worden voor de Polestar 3. Het moet één van de meest duurzaam gebouwde auto’s aller tijden worden, in ieder geval voor Volvo en Polestar. Bekende samenwerkingen moeten de auto tot iets goeds maken, denk aan rekenkracht door NVIDIA en een samenwerking met Luminar, die zich specialiseert in LiDAR-technologie. De Polestar 3 krijgt een LiDAR-scanner in het dak die autonoom rijden een stuk makkelijker moet maken. Wederom iets wat we kennen van Volvo.

De Polestar 3 komt dus volgend jaar al en zal binnenkort onthuld worden. Hij wordt enkel beschikbaar met elektrische aandrijflijnen.