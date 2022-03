Ricciardo krijgt gridstraf, Verstappen ook?

Ricciardo krijgt gridstraf bij de GP van Saudi-Arabië 2022.

Het is niet het beste seizoen voor Daniel Ricciardo. Sinds de winst tijdens de GP Monaco 2018 is hij druk bezig om een team te vinden dat hem een winnende auto kan bezorgen. In 2019 en 2020 beproefde hij (tevergeefs) zijn geluk bij Renault. Sinds 2021 rijdt hij voor McLaren waar hij zowaar een race won (de GP Italië 2021). Het leek erop dat McLaren de weg naar boven had gevonden. Zeker met de nieuwe reglementen van 2022.

Maar dat is helaas niet het geval. De Mercedes-motor lijkt moeite te hebben met de E10-brandstof en de McLaren is ook niet zo goed zo goed als deze tijdens de pre-season test eruit zag. Daarom was het een leuke verrassing dat zowel Lando Norris als Daniel Ricciardo Q2 vrij eenvoudig haalden en zelfs in de buurt kwamen van Q3.

Ricciardo krijgt Gridstraf

Maar helaas is er slecht nieuws voor de Honey Badger. Hij zal namelijk niet vanaf P11, maar P14 starten vandaag. Ricciardo krijgt namelijk gridstraf. De reden was overduidelijk. Gisteren hinderde hij Esteban Ocon in diens Alpine in Q2. Dat hebben de stewards bepaald na het zien van de beelden en het spreken van alle stakeholders.

Nu is het bijzonder lastig om op dit supersnelle stratencircuit aan de kant te gaan. Ricciardo hinderde Ocon echter meerdere bochten en ging te laat aan de kant. Er was overigens geen opzet in spel Alhtans Waarschijnlijk niet. Daniel Ricciardo werd namelijk niet gei2nformeerd door zijn team dat Ocon eraan kwam (zeker op Jeddah kun je niet zien wat er enkele bochten achter je gebeurt).

En Verstappen dan?

Ook gaf Ocon aan er nauwelijks hinder van te hebben ondervinden. De stewards (waaronder wonderkind Enrique Benroldi) vonden echter dat een Ricciardo een gridstraf moest krijgen. Voor Ocon kwam het uiteindelijk helemaal goed. Hij start namelijk vanaf P5, vlak achter Max Verstappen.

Over Max Verstappen gepsroken, ook hij leek even onder het vergrootglas te liggen. Het leek er eventjes op dat de Nederlander een overtreding had begaan. Hij ging nameijk met zijn wiel over de witte lijn na de snelle ronde. Je kon in beeld zien dat Car Number 1 ‘under investigation’ was. Uiteindelijk is Verstappen niet opgeroepen. Het is afgedaan als een incident. Hij kan gewoon vanaf P4 vertrekken. Lees hier alles over de kwalificatie van de GP Saudi-Arabië 2022.

