Autoblog Garage: Audi A6 upgrades!

We hebben weer wat upgrades voor de Audi A6 duurtester.

Het is een tijdje stil geweest omtrent de Audi A6. Dat is zeker niet bewust geweest, dus pakken we eventjes de draad op. De laatste update dateert van september vorig jaar, toen we de auto hebben verlaagd middels een Eibach Pro Street S-schroefset. Hoe bevalt dat? En nog belangrijker, hoe bevalt de auto?

Nou, heel erg goed! De Audi begint zich te ontpoppen tot een geliefd lid van de familie. Het is een compleet andere auto dan de BMW 3 Serie, waardoor je telkens eventjes moet schakelen. In de A6 is de zitpositie anders (iets meer rechtop, iets hoger). Het stuurwiel staat onder een andere hoek. Het is allemaal iets relaxter. Je gaat er ook relaxter van rijden, iets dat in de BMW veel lastiger is. De Audi is een grote vriendelijke reus.

Audi A6 upgrades & updates:

Toch waren er wel een paar dingen die anders konden en die heb ik meteen aangepakt:

Uitlaat

De A6 kent een paar aandachtspunten, verder zijn het ijzersterke auto’s. Helaas lijk ik alle zwakke punten tegen te komen. De uitlaat begon namelijk kabaal te maken. Na het flexibele gedeelte liet deze los. Het begon eerst als een sportief brommetje. Toevallig moesten mijn vriendin en ik eventjes naar Oberhausen met de A6 en je raadt het al, dan gaat het iets harder en sneller met de geluidsontwikkeling. De brom ontwikkelde zich nadrukkelijke tot het gênante af.

Echt, serieus, Ruben zijn Maserati is er qua volume niets bij. Gelukkig is er een goede Volkswagen-Audi specialist in de buurt waar ik de Audi A6 een tijdje kon achterlaten. Het is namelijk nogal een werkje om te sleutelen aan een A6. Na een weekje was de auto klaar en… wat een stilte! De V6 produceert nog altijd een mechanisch gezang met een minimaal raspje, maar nu wel zoals de fabriek het bedoeld heeft. Het is véél te stil (zeker van binnen), maar het is in elk geval zoals het hoort.

Beurtje

Het was niet direct nodig, maar ik probeer altijd zo goed mogelijk voor de Audi te zorgen. Ondanks dat vele TFSI’s enorm olie kunnen verbruiken, valt het hier reuze mee. Ik heb een keer 500cc bijgevuld in een kleine 10.000 km. Dat valt dus heel erg mee. Zowel het olieverbruik als wat ik ermee rijd. De auto staat keurig in een garage en af en toe wordt ‘ie gebruikt voor een langere rit. Bij het beurtje heb ik meteen twee kleine upgrades laten uitvoergen.

Luchtfilter

Ja, ik weet het. Het gebruik van een sportfilter is hoogst discutabel volgens het internet. Toch zag ik dat vele mensen goede ervaringen hadden met het BMC sportluchtfilter voor de 3.0 TFSI. Daarbij is het een standaard petrolhead-keuze: wil je een saai filter of eentje die mogelijk iets leuker is?

Aanzuigbuis

De 3.0 TFSI is een bijzonder motor, want voorzien van een mechanische compressor. En Audi heeft ervoor gezorgd dat he ‘m nauwelijks hoort. In de Audi S4 is de motor al te stil, maar in de A6 al helemaal. Daarom heb ik van JH Motorsport een siliconen aanzuigbuis voor de supercharger erop gezet. Deze moet zorgen voor een betere airflow en een beetje extra geluid.

En lukt dat? Nou, dat valt op zich wel mee. Als je normaal rijdt, merk je niet zoveel eigenlijk. Bij volgas hoor je de motor en de compressor een klein beetje. Het is ook een grote luxe auto, geen sportwagen. Maar nu krijg je iets meer auditieve feedback van de motor.

Sportstuurwiel

Ik haalde het al eventjes aan, de zitpositie in de Audi A6 is anders dan in de BMW. De grootste schuldige is het stuurwiel. Dat is echt een hoepel die op een dertigtonnendiesel niet zo misstaan. Ik was er niet mee in mijn sas, dus weg mat dat ding! Op Marktplaats vond ik een keurig S-Line sportstuurwiel met flippers voor een keurige prijs. Een van de beste Audi A6 upgrades die ik heb kunnen doen!

Het is altijd even afwachten hoe zo’n onderdeel in het echt overkomt. Wat blijkt: zo goed als nieuw! Het stuurwiel is echt helemaal strak en voelt eigenlijk nieuw aan. Ook de knoppen erop zijn nog helemaal strak. Prettiger is dat de diameter een stukje kleiner is, dus je hebt een iets directer stuurgevoel.

Anti-rollbars

Dan gaan we door met de Audi A6 upgrades! Sommige auto’s zijn standaard uitgerust met uitstekende anti-rollbars. Bij de Alfa Romeo 159 waren ze enorm goed. In lange bochten zijn er weinig auto’s die beter sturen dan de Alfa, maar dat mag je niet zeggen van mensen die geen lange doordraaiers op de Autostrada hebben gedaan met een 159. Bij de Lexus IS zijn ze ook erg dik, bij de BMW E91 zijn het twijgjes. Waarom: geen idee. Maar ook bij de Audi zijn de standaard items niet denderend.

Upgrades Audi A6: Grote verbetering!

Het Eibach-onderstel is een grote verbetering en eigenlijk een verplicht nummertje voor als je een A6 een beetje lekker een bocht wil om laten gaan. Maar er was zeker ruimte voor verbetering qua rol. Dat gaan we aanpakken met deze H&R antirollbars. Om het onderstuur op te lossen wordt veelal alleen eentje op de achterzijde geplaatst, maar voor de balans in de auto zitten voor en achter de dikst mogelijke anti-rollbars eronder.

Een andere reden dat men het vaak alleen achter doet: die zijde is het eenvoudigst te vervangen. Voor is een wat lastiger werkje. Gelukkig kon ik de A6 weer bij de specialist achter laten die ermee aan de slag ging.

En wat is het resultaat?

Bij de BMW is het misschien wel de belangrijkste upgrade geweest en eigenlijk is dat bij de Audi A6 niet anders. Nee, dat is niet waar. De schroefset maakte het grootste verschil. Toch? Tijd om het uit te vogelen. Op wat landerijen achter het dorp liggen wat overzichtelijke doch erg vermakelijke wegen. Tijd om het daar uit te proberen. Het grappige is dat je als een ongeduldig kind aan het wachten bent om een vernadering in gedrag te kunnen merken. Dat lukt niet. Als je gewoon door de stad rijdt, merk je geen enkele verandering.

Eenmaal aangekomen, kan het gas er ietsje op: Lees 80 in plaats van 50. Omdat het relatief smal is, voelt het snel genoeg aan om de bochten aan te kunnen vallen. In de eerste bochten merk ik dat de auto gewilliger instuurt. Dat niet alleen, die neus blijft vlak liggen. Nog een bocht, ietsje sneller, de Audi geeft echt geen krimp. De bochten erna beginnen kirrende geluiden gemaakt te worden in de cabine van de A6. Je kan nu zoveel sneller door de bochten dan voorheen.

Meer vertrouwen

Misschien was het altijd al mogelijk, maar je hebt nu veel meer vertrouwen dankzij de upgrades die de Audi A6 heeft gehad. Omdat de neus zo vlak blijft, gaat wordt elke stuurbeweging mooi omgezet in richtingsverandering van de auto. Onderstuur is ‘m bij deze snelheden vreemd. Ook erg prettig is hoe de achterzijde volgt. Bij verlaagde stationwagons wil de achterzijde weleens ‘klapperen’ (te stijf afgeveerd), maar daar is geen sprake van. Het is een mooi homogeen geheel.

Autobahn

Het is niet dat de A6 nu ineens rijdt als een Caterham, want dat is natuurlijk niet het geval. Sterker nog, een E61 530i met dezelfde upgrades zal alsnog beter sturen. Maar de Audi komt vrij dicht erbij in de buurt, op zijn eigen wijze. De besturing is bijzonder, zeker in vergelijking met mijn veel zwaarder sturende BMW. Ik zou toch zweren dat de Audi A6 lichter stuurt, maar stiekem meer informatie doorgeeft van wat er gebeurt.

Zeker met het kleinere stuurwiel en de anti-rollbars heb ik meer vertrouwen in wat de voorwielen doen. Het kan ook zijn omdat het standaard niet zo denderend was. Omdat de BMW heel zwaar stuurt en een sterk centrerend effect heeft denk je dat deze beter stuurt. Het is net als met politici. Degene die harder schreeuwt en meer tegengas heeft niet meer gelijk, alhoewel men dit soms wel zo opvat.

Wat ook opvalt, is hoe lekker de motor nu oppakt. Op een paar keer na tank ik altijd 98. Volgens Audi is 95 voldoende, maar op 98 is de motor merkbaar levendiger en zuiniger. Ik moet ‘m eens een keer op de rollenbank zetten, maar die 290 pk zitten er wel in. De BMW is uiteindelijk iets sneller, maar het scheelt niet eens zo gek veel.

Op een ritje naar de Essen Motor Show konden we even kijken hoe de auto liep op de Autobahn. Het was te druk om de begrenzer op te zoeken. Die 240 haal je met gemak, maar er was iets te veel verkeer om door te drukken. Je wil ook niet dat het snelheidsverschil met de rechterbaan te groot is.

Verbruik Audi A6 3.0 TFSI

Dan het verbruik. Want hoe slecht scoort de 3.0 TFSI? Nou, eh, ja, dit is een beetje een dooddoener, maar het hangt ervan af hoe je rijdt. De auto heeft écht een hekel aan korte ritjes. Dan doe je zo 1 op 7. Maar die 1 op 7 haal je ook als je met Het Snelle Spul meerijdt op de Autobahn. Ter lering ende vermaak hebben we een zuinigheidstest gedaan. Als je gewoon met het verkeer meerijdt zoals Koos Spee het bedoeld heeft, waar kom je dan op uit?

Dat gingen we even uitzoeken. Gelukkig woon ik dik 100 km van het redactiekantoor af om het uit te kunnen testen. Het klinkt stom, maar de juiste snelheid rijden is in Nederland echt nog best lastig. Waar ik prima overweg kan met Duitse, Belgische, Franse en zelfs Italiaanse weggebruikers, zijn Nederlandse chauffeurs verreweg het meest gefrustreerd.

En als je niet te veel het gas wil gebruiken, moet je echt opletten en plannen waar je vrachtwagens inhaalt, invoegt en dergelijke. Uiteindelijk moest ik twee keer flink op het gas. Een keer omdat een Audi SQ5 mij niet wilde laten invoegen (de A6 was gek genoeg nipt sneller) en een keer omdat een Honda Civic Type-R FN2 een sprintje wilde doen bij het verkeerslicht (de A6 is veel sneller). Uiteindelijk kwam ik uit op 1 op 11,1. 1 op 11!!!! Nu hoor ik u denken: dat is toch niet zuinig?

Maximale

Nou, nee, maar ik heb ook niet het maximale eruit gehaald. Gewoon een beetje meependelen met het verkeer en beperkt gebruik gemaakt van het vermogen. De kleinere 18 inch winterwielen zullen ook zeker bijdragen aan het lagere verbruik. Als ik er voor ga zitten en relaxter probeer te rijden, moet het zeker zuiniger kunnen. Vergeet niet dat de Audi A6 een zware auto is met dikke benzinemotor met veel vermogen, veel koppel, een automaat én vierwielaandrijving. Als je zuiniger wil, er is een 2.0 TDI met voorwielaandrijving en een handbak.

Nog niet helemaal af

Kortom, de Audi A6 doet precies wat ‘ie moet doen. Het is nu een veel fijner sturende auto met een prettig motorkarakter. Het kost mij altijd even een paar minuutjes te wennen aan de Audi, maar naarmate je er langer in rijdt, hoe fijner die wordt. Het zijn geweldige cruisers. Mijn vriendin is er overigens vrij duidelijk over: zij vindt de Audi erg prettig rijden.

Prettiger dan de BMW zelfs, met name omdat die zo zwaar stuurt. Enfin, zo veel mensen, zoveel wensen. Dan is het alleen even de vraag hoe nu verder. Want ik schrok een beetje van de kilometerstand. Er staat nu net 155.000 km op. In een jaar tijd heb ik er dus amper 9.000 km mee gereden. De auto staat eigenlijk veel te vaak stil.

Helemaal af is het project nog niet, er zijn nog zat upgrades voor de Audi A6 mogelijk. Er zijn nog een paar kleine ‘niggles’ die ik moet verhelpen: de achterdeur blijft op slot zitten, de tipschakeling voor de voorruit doet het niet en de motor van de achterruitwisser moet gefixt worden. En de binnenste achterlichten zijn iets meer verweerd dan de buitenste. Ja, dat zijn allemaal bekende A6 4F-kwaaltjes, maar net als met de Alfa heb ik ze dus allemaal gehad. Maar goed, we hebben het eerst het zware werk gehad, dit zijn kleine details. Het zijn de laatste loodjes…

Eerder in deze serie:

Deze auto’s staan nog meer in de Autoblog Garage:

Meer lezen? Check hier ons Audi A6 4F-aankoopadvies!